Сыграли в игру: отец сделал татуировку на лбу из-за спора с сыном (фото)

Мужчина заявил, что сможет победить своего сына в компьютерной игре Fortnite, но вскоре пожалел о своем смелом заявлении.

50-летний Донни Манко согласился сделать татуировку с названием видеоигры Fortnite на лбу после того, как проиграл спор своему 23-летнему сыну Мемфису. Об этом пишет Daily Express.

Мужчина был удивлен, когда потерпел поражение.

50-летний отец сказал, что верит в то, что сможет победить 23-летнего Мемфиса в Fortnite. В качестве компенсации проигравший должен будет сделать татуировку с названием игры на своем лице. К несчастью для Донни, именно он потерпел поражение. Проиграв пари, мужчина отправился в тату-салон, где ему нанесли рисунок на лицо, чуть выше брови.

Издание отмечает, что Донни не возражал против своей новой внешности, его жена была не в восторге. Она предъявила мужчине претензии по поводу татуировки.

"Зачем ты сделал это на своем чертовом лице? Fornite? Fortnite?!" — возмутилась она.

Мужчина был удивлен, когда потерпел поражение Фото: Instagram

Мемфис рассказал, что некоторые люди считают видео, которое попало в соцсети, подделкой. Однако по его словам, семья Манко именно так себя и ведет.

"Мы не делаем ничего наполовину, мы делаем все на полную катушку, никаких полумер. Почему Fortnite, спросите вы? Это было поле битвы в эпической саге о соперничестве братьев и сестер в нашей семье. Я люблю превращать семейные соревнования в живое искусство. Мама была ошарашена неожиданным шоу с чернилами на лице. Поворот сюжета оставил ее одновременно шокированной и заинтригованной. На этом сага о татуировках не заканчивается — сейчас папа находится в режиме размышлений, обдумывая следующую главу нашего противостояния", — рассказал Мемфис.

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