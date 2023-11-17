Мурашки по коже: пару влюбленных напугала незаметная деталь на совместном фото

Снимок не поддельный, ведь у Джорджии и ее 35-летнего партнера Россо просто не было времени на обработку изображения в графических редакторах.

Британку Джорджию Реншоу-Смит и ее 35-летнего возлюбленного Россо Чизмана напугала незаметная деталь на совместном фото. Этот снимок девушка сделала во время празднования своего 26-го дня рождения в популярном лондонском ресторане Quaglino's рядом с Букингемским дворцом, пишет издание The Mirror.

Влюбленные утверждают, что им привиделся силуэт неизвестного солдата. Его полупрозрачную фигуру они заметили на заднем плане одного из селфи, сделанного в непринужденной атмосфере за праздничным ужином. Позади пары виднеется силуэт, похожий на солдата с широкими плечами в униформе.

"Я сделала один или два кадра, но мой парень сказал, что они неудачные. Поэтому я щелкнула еще раз. Когда мы посмотрели на экран, то онемели от ужаса: на заднем плане было что-то очень похожее на привидение", — рассказывает напуганная Джорджия.

Джорджия Реншоу-Смит утверждает, что позади нее стоит призрак

По словам девушки, ее родственники заподозрили, что эта фотография была сфальсифицирована. Потом до них дошло, что у нее просто не было на это достаточно времени.

Джорджия показала мистический снимок официантам и менеджеру ресторана, но те не очень удивились, потому что их заведение якобы "имеет долгую историю с привидениями". Однако они признали, что еще никогда до этого не видели настолько реалистичных доказательств существования потусторонних сил.

Селфи было опубликовано в Facebook и собрало тысячи лайков, комментариев и распространений.

"Это что-то невероятное", "Ого, действительно солдат! Видно камуфляж и рюкзак", "Ничего себе улов!", "От этого фото у меня мурашки по коже", — пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Фокус писал о жителях одной деревни в Британии, которые сообщили о появлении призрака "черноглазого ребенка". Таинственную фигуру они замечают уже несколько десятилетий. По их мнению, это душа девочки, убитой в этом районе в 1960-х годах.

Кроме того, мы рассказывали историю мужчины, который зафиксировал таинственную фигуру в доме вблизи Росарио (Аргентина). Поскольку здание расположено напротив кладбища, местные жители убеждены, что там действительно живут призраки или потаенные духи.