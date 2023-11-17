Подвезли на машине: спортсменка была дисквалифицирована с марафона на 12 месяцев (фото)

Во время забега Джоасия Закржевски увидела поблизости друга за рулем автомобиля, и попросила его подвезти, чтобы сказать представителям соревнований, что сходит с дистанции. Однако организаторы уговорили спортсменку продолжить участие.

47-летняя шотландская спортсменка Джоасия Закржевски была отстранена от участия в соревнованиях на 12 месяцев после того, как дисциплинарная комиссия в Великобритании вынесла решение о наказании за ее обман во время забега в начале этого года. Об этом пишет CBS News.

Женщина призналась, что увидела поблизости друга за рулем автомобиля, и попросила его довезти ее до следующего контрольного пункта, чтобы сказать представителям соревнований, что сходит с дистанции 50-мильного (чуть более 80 км) ультрамарафона 2023 GB Ultras Manchester to Liverpool, который проходил в апреле прошлого года.

Закржевски, занявшая третье место, приняла медаль и трофей от организаторов марафона, но в итоге вернула их и призналась в том, что у нее было преимущество, говорится в письменном решении Независимой дисциплинарной комиссии легкой атлетики Великобритании.

"Заявительница забрала трофей в конце соревнования, чего ей не следовало делать, если она завершала забег на внеконкурсной основе", — заявила дисциплинарная комиссия, отметив, что спортсменка также не пыталась вернуть трофей в течение недели после забега.

К сентябрю Закржевски отказалась от обоих призов и призналась в письме, что часть дистанции ультрамарафона она преодолела на машине, а остальную часть по правилам.

Закржевски утверждала, что не нарушила кодекс поведения спортсменов старшего возраста Фото: коллаж Фокус

47-летняя женщина, которая является врачом и живет в Австралии, принесла публичные извинения, заявив, что ее действия были результатом недопонимания и "не были злонамеренными". По ее словам, она заблудилась на половине дистанции и перестала бежать после того, как у нее начала болеть нога. Когда она увидела поблизости друга, она попросила его довезти ее до следующего контрольного пункта, чтобы сказать представителям соревнований, что сходит с дистанции.

"Как уже было сказано, я признаю свои действия в тот день, что я действительно передвигалась на автомобиле, а затем позже завершила забег, пересекла финишную линию и неправомерно получила медаль и кубок, которые я не вернула сразу же, как должна была сделать", — написала она в письме.

Закржевски утверждала, что не нарушила кодекс поведения спортсменов старшего возраста, поскольку никогда не собиралась жульничать и не скрывала, что передвигалась на автомобиле.

"Даже если в день гонки у нее был туман в голове, у нее была целая неделя после, чтобы осознать свои действия и вернуть трофей, чего она не сделала. Наконец, она написала о забеге в социальных сетях, и это не раскрыло того, что она участвовала в забеге на внеконкурсной основе". — говорится в решении комиссии.

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