Спортсменка была дисквалифицирована с марафона за использование автомобиля (фото)

Во время забега Джоасия Закржевски увидела поблизости друга за рулем автомобиля, и попросила его довезти ее до следующего контрольного пункта, чтобы сказать представителям соревнований, что сходит с дистанции. Однако организаторы уговорили спортсменку продолжить участие.

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В Великобритании 47-летняя Джоасия Закржевски заняла третье место в забеге 2023 GB Ultras Manchester to Liverpool в начале этого месяца. Длина забега составляет 50 миль (чуть более 80 км). Об этом пишет The Insider.

У организаторов гонки возникли подозрения после того, как данные, загруженные спортсменкой в приложение для бега и велоспорта Strava, показали, что она пробежала милю (1,6 км) всего за 1 минуту 40 секунд.

Уэйн Дринкуотер, директор гонки GB Ultras, заявил, что Закржевски была дисквалифицирована с соревнований за то, что на части маршрута воспользовалась автомобильным транспортом. Он добавил, что она проехала на машине около 2,5 мили (4 км), после чего продолжила гонку. Спортсменка была лишена результата, а дело было передано на рассмотрение в британскую легкую атлетику.

Закжевски, которая является врачом и живет в Австралии, принесла публичные извинения, заявив, что ее действия были результатом недопонимания и "не были злонамеренными". По ее словам, она заблудилась на половине дистанции и перестала бежать после того, как у нее начала болеть нога. Когда она увидела поблизости друга, она попросила его довезти ее до следующего контрольного пункта, чтобы сказать представителям соревнований, что сходит с дистанции.

Спортсменка приняла трофей за третье место и позировала для фотографий Фото: коллаж Фокус

"Когда я добралась до контрольного пункта, я сказала им, что снимаюсь с гонки и что я была в машине, а они сказали: "Ты будешь ненавидеть себя, если остановишься". Я согласилась продолжать в неконкурентной манере. Я постаралась не обгонять девушку впереди, так как не хотела мешать ее забегу", — рассказала Закржевски.

Однако, когда австралийка пересекла финишную черту, она приняла трофей за третье место и позировала для фотографий. Закржевски рассказала журналистам, что это была "огромная ошибка", и она должна была отдать его обратно.

"Я устала, у меня был перелет и мне было плохо", — заявила спортсменка, которая накануне прилетела из Австралии.

Закржевски участвовала в нескольких ультрамарафонах, а также выступала за Шотландию и Великобританию на Играх Содружества в Глазго в 2014 году. Она установила ряд рекордов, в том числе шотландский 24-часовой рекорд и шотландский рекорд на дистанции 100 миль.

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