Спортсменку дискваліфікували з марафону за використання автомобіля (фото)

Під час забігу Джоасія Закржевскі побачила поблизу друга за кермом автомобіля та попросила його довезти її до наступного контрольного пункту, щоб сказати представникам змагань, що вона сходить із дистанції. Проте організатори вмовили спортсменку продовжити участь.

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У Великій Британії 47-річна Джоасія Закржевскі посіла третє місце в забігу 2023 GB Ultras Manchester to Liverpool на початку цього місяця. Довжина забігу становить 50 миль (трохи більше ніж 80 км). Про це пише The Insider.

У організаторів змагань виникли підозри після того, як дані, завантажені спортсменкою в додаток для бігу та велоспорту Strava, показали, що вона пробігла милю (1,6 км) лише за 1 хвилину 40 секунд.

Вейн Дрінквотер, директор GB Ultras, заявив, що Закржевскі була дискваліфікована зі змагань за те, що на частині маршруту скористалася автомобільним транспортом. Він додав, що вона проїхала машиною близько 2,5 милі (4 км), після чого продовжила перегони. Спортсменка була позбавлена результату, а справу передали на розгляд до британської легкої атлетики.

Закржевскі, яка є лікаркою та живе в Австралії, публічно попросила вибачення, заявивши, що її дії були результатом непорозуміння та не були зловмисними. За її словами, вона заблукала на половині дистанції й перестала бігти після того, як у неї почала боліти нога. Коли вона побачила поблизу друга, вона попросила його довезти її до наступного контрольного пункту, щоб сказати представникам змагань, що вона сходить із дистанції.

Спортсменка прийняла трофей за третє місце та позувала для фотографій Фото: колаж Фокус

"Коли я дісталася контрольного пункту, я сказала їм, що знімаюся з перегонів і що я була в машині, а вони сказали: "Ти зненавидиш себе, якщо зупинишся". Я погодилася продовжувати в неконкурентній манері. Я постаралася не обганяти дівчину попереду, тому що не хотіла заважати її забігу", — розповіла Закржевскі.

Однак, коли австралійка перетнула фінішну межу, вона прийняла трофей за третє місце та позувала для фотографій. Закржевскі розповіла журналістам, що це була "величезна помилка", і вона мала віддати його назад.

"Я втомилася, у мене був переліт, і мені було погано", — заявила спортсменка, яка напередодні прилетіла з Австралії.

Закржевскі брала участь у кількох ультрамарафонах, а також виступала за Шотландію та Велику Британію на Іграх Співдружності в Глазго у 2014 році. Вона встановила низку рекордів, у тому числі шотландський 24-годинний рекорд і шотландський рекорд на дистанції 100 миль.

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