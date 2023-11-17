Лучше бы не видела: находка в телефоне бойфренда разбила сердце девушке (фото)

После этого случая уверенность девушки в прочности их отношений внезапно пошатнулась.

TikTok-блогерка с ником Rose_n_gunses в одном из последних видео рассказала о неожиданной находке в смартфоне своего бойфренда. Среди различных программ и файлов она увидела там приложение для знакомства Hinge.

Обиженная девушка не знала, что и думать, поэтому обратилась к своим подписчикам за советами и психологической поддержкой.

"Рассказываю, как все было. Мы вместе зависали в TikTok на его телефоне. Когда он закрыл страницу, я краем глаза заметила значок приложения для знакомств Hinge", — вспоминает автор видео.

Она сразу уточнила у любимого, не забыл ли он удалить приложение. Однако выяснилось, что его учетная запись все еще была активна.

"Тогда я почувствовала, что он ищет резерв", — говорит девушка.

Бойфренд сразу предложил удалить свой аккаунт, но уверенность блогерши в прочности их отношений внезапно пошатнулась.

Блогерша нашла в телефоне парня приложение для знакомств Фото: коллаж Фокус

"Извините, два года сидеть на сайте знакомств и забыть о своем аккаунте? Неужели он думает, что ты настолько глупая", "На твоем месте я бы попросила открыть приложение и показать последние сообщения", "Ой, нехорошо это все", "Даже не знаю, что тебе сказать. Хорошего в этой истории мало", "Думаю, это конец", — пишут под видео пользователи TikTok.

Напомним, ранее Фокус писал о видео популярного блогера Зары под названием "Uncanny Valley" (Зловещая долина), которое завирусилось в соцсетях и привлекло внимание визажистов со всего мира.

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