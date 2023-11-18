"Было неожиданно": мужчина в "последнюю минуту" выиграл 5 млн долларов (фото)

Александр Пикшев выбрал билет Fortune и получил один из главных призов. Шанс выиграть сумму в 5 млн долларов составлял 1 к 2 774 400.

Житель штата Вирджиния (США) заявил, что не собирался играть в лотерею, но решение, принятое в последнюю минуту, позволило ему выиграть джекпот в размере 5 млн долларов. Об этом пишет UPI.

Александр Пикшев из Фэрфакса рассказал представителям лотереи Вирджинии, что не думал покупать лотерейный билет, когда зашел в магазин Safeway на Натли-стрит, но в итоге передумал, проходя мимо автомата.

Американец выбрал билет Fortune и получил один из главных призов в размере 5 млн долларов.

"Это было неожиданно. Я показал билет менеджеру магазина, и он сказал, чтобы я расписался на билете", — сказал победитель.

У Александра Пикшева был выбор: получить весь приз в размере 5 млн долларов в виде ежегодных платежей в течение 30 лет или единовременно получить наличными 3 125 000 долларов до вычета налогов. Он выбрал второй вариант.

Мужчина выбрал билет Fortune и получил один из главных призов в размере 5 млн долларов Фото: Virginia Lottery

В лотереи разыгрываются призы от 50 до 5 млн долларов. Это уже второй главный приз, разыгранный в игре. Шанс выиграть главный приз в размере 5 млн долларов составлял 1 к 2 774 400. Шансы выиграть любой приз в этой игре составляют 1 к 3,43.

Пикшев не сообщил представителям лотерее, есть ли у него какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

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