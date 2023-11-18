Считает себя знаменитой: мужчина думает, что жена, выигравшая миллионы, "разрушает" их брак

Деньги стали причиной проблем в браке одной супружеской пары. Муж признался, что ему трудно смириться с тем, каким человеком стала его жена после получения огромного выигрыша.

37-летний мужчина, который решил не называть своего имени, рассказал о том, как миллионный выигрыш стал причиной проблем в его браке. По его мнению, 28-летняя жена по имени Джейн теперь считает себя знаменитой в местном обществе. Об этом пишет The Mirror.

Один мужчина признался, что ему трудно смириться с тем, каким человеком стала его жена после получения огромного выигрыша.

Деньги стали причиной проблем в их браке. Мужчина рассказал, что супруги, прожившие вместе 5 лет и женатые уже 2 года, столкнулись с трудностями после того, как его жена получила судьбоносную сумму денег, которая все изменила. До этого у них был одинаковый доход.

"Год назад Джейн выиграла судьбоносную сумму денег (несколько миллионов) и уволилась с работы, чтобы организовать несколько благотворительных организаций, которые помогают нашему местному сообществу. Она жертвует книги в библиотеку, работает волонтером в книжных группах, ходит в общественный совет и т.д., но с тех пор, как она организовала благотворительную организацию, она проводит много времени вне дома и на мероприятиях. Сейчас ее так хорошо знают в обществе, что мы не можем выйти на улицу, чтобы кто-нибудь не заговорил с ней на улице или не узнал. Иногда мне кажется, что я общаюсь с ее голосовой почтой", — написал он на популярном форуме Reddit

Позже у пары произошла бурная ссора, в ходе которой жена заявила мужу, что ей нравится общаться с людьми в обществе и слушать, как ее выигрыш позволил помочь им.

"Я сказал ей, что она эгоистка. Если она бросает деньги в маленький городок, это не делает ее знаменитой. Она ответила, что не пытается, и что я знаю, как много для нее значит общество и помощь людям. Сказала, что я зашел слишком далеко. Сейчас она живет у своей тети и не хочет со мной разговаривать", — добавил мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Marie Claire

Многие пользователи Reddit поспешили встать на защиту девушки.

"Значит, у вашей жены есть жизнь вне брака. У нее есть цель, и она чувствует себя реализованной. Вы не проявляете никакого интереса к ее новым интересам и жизненным целям. Вы никак не поддерживаете ее. Вы даже не хотите посетить несколько мероприятий, чтобы показать ей свою заботу. И что теперь? Хотите, чтобы она уволилась или свернула свою деятельность, потому что завидуете, что она стала более успешной, чем вы? Это невероятно мелочный поступок", — написал один из них.

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