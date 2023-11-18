Фантастика на картинке: дом на острове только кажется мечтой, но жить в нем никто не желает (фото)

Сегодня, по свидетельству местных жителей, на острове все модернизировано, однако такие природные явления, как приливы, отпугивают любого отдыхающего.

Необыкновенный дом в проливе Менай, отделяющем остров Англси от Уэльса, только кажется привлекательным, однако местные жители и за миллион фунтов стерлингов не стали бы жить в нем. Об этом пишет Mirror.

По словам медиа, дело в том, что каждую весну тут разливается вода, которая сразу разрушает любую идиллическую картину отдыха. Поэтому большой прилив и заставляет местных жителей заявлять, что они "не стали бы жить там и за 1 миллион фунтов стерлингов".

"На фотографии, опубликованной на этой неделе, видно, как вода поднимается по стенам паводка, едва защищая собственность на острове, отделяющем Англси от Гвинеда. Во время отлива видны каменные плотины XIX века и становится доступной 20-метровая дамба, соединяющая два объекта на острове. Во время прилива остров разделяется водой", — рассказывает Mirror.

На протяжении 400 лет остров был домом для рыбацких семей Остров Инис-Горед-Гоч расположен в проливе Менай между Британским и подвесным мостами Менай Говорят, что каждую весну остров затапливает

Немного истории

Исследователи из Бангорского университета (Великобритания) считают, что пролив Менай стал таким, каким знают его сегодня, между 5800 и 4600 годами до н. э., примерно в то время, когда первые фермеры начали возделывать землю в Северном Уэльсе. Также считается, что около 14 тысяч лет назад пролив Менай был сухим и легкодоступным для людей и животных. Это закончилось потеплением климата и таянием льда, в результате чего морская вода попала на оба конца пролива.

Остров Англси был окончательно отрезан сильным весенним приливом 8600 лет назад. Поскольку уровень воды продолжал подниматься, к 2000 году до н. э. только приливная дамба возле Инис-Горад-Гоч связала Англси с материком.

Исторически остров является одним из наиболее хорошо сохранившихся из 20 ловушек для рыбы, построенных в мелководном проливе Менай. Он включает в себя каменные плотины и камеру для копчения рыбы, построенную в 1824 году.

Расположение в проливе Менай сделало Инис-Горад-Гоч идеальным местом для рыбацких семей на протяжении более 400 лет, пока он не превратился в место для отдыха, куда можно было добраться только на лодке,

"Сейчас считается, что он снова находится в частной собственности", — утверждает издание.

В период своего расцвета плотины ловили огромное количество сельди и другой рыбы, а также ничего не подозревающих людей. Так, в 1937 году 25-летняя учительница Бата Маргарет Филлипс купалась в одной из плотин и была затянута в овраг сильным отливным течением.

Каждая плотина обращена в противоположные стороны, чтобы ловить рыбу в зависимости от направления прилива. Объект постоянно использовался до 1959 года.

Сегодняшний день Инис-Горад-Гоча

К середине 1990-х годов Экспедиционное общество Уиррала и Западного Чешира придало острову модернизированный вид. Раньше у жителей не было пресной воды и для получения электроэнергии им приходилось полагаться на 12-вольтный автомобильный аккумулятор, хотя для освещения были предусмотрены свечи и газовая лампа.

Позже инженеры оборудовали остров новой подстанцией с кабелем длиной 740 метров, проложенным от Англси. Впервые это место было оборудовано горячим душем и центральным отоплением. Его сдали в аренду как хижину для отдыха и прозвали "островом фантазий".

Однако природа не отменяла такого явления, как приливы, которые на этой неделе, например, были выше обычного. Так, 13 ноября прилив достиг 7,15 метра, но в последующие три дня он был еще выше. По данным NorthWalesLive, самый высокий прилив, зарегистрированный в проливе в 2023 году, составил 8,03 метра. Штормовые ветры подняли уровень воды до 11,2 метра, чего более чем достаточно, чтобы затопить два объекта на острове.

Напомним, Фокус писал, что в американском штате Флорида наблюдали необычное явление: небо во время заката разделилось на две части.

Фокус ранее описывал, как небо над Антарктидой окрасилось в яркий розовый цвет. Специалисты объясняли явление последствием извержения подводного вулкана Тонга в начале прошлого года.