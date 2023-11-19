Выпала "решка": в США выборы мэра закончились подбрасыванием монетки

Роберт Бернс и Боб Яначек получили по 970 голосов в борьбе за пост мэра Монро. Согласно закону штата, результаты выборов с равным количеством голосов определяются по жребию.

В США при подбрасывании монетки решался вопрос о том, кто станет мэром города на юге центральной части Северной Каролины, когда после подсчета всех бюллетеней голоса двух лидирующих кандидатов оказались равными. Об этом пишет FOX News.

Роберт Бернс и Боб Яначек получили по 970 голосов в борьбе за пост мэра Монро. В бюллетене для голосования 7 ноября было пять фамилий. В результате подбрасывания монетки победил Бернс.

На заседании избирательного совета округа Юнион в пятницу Янацек и Бернс отказались от своего права добиваться пересчета голосов. Согласно закону штата, результаты выборов с равным количеством голосов определяются по жребию.

При подбрасывании монеты Яначек выбрал "орла", но монета, подброшенная сотрудником избирательной комиссии, показала "решку", что вызвало ликование сторонников Бернса. Они пожали друг другу руки и коротко обнялись. Затем комиссия проголосовала за признание кандидата победителем.

Бернс сменит на этом посту Мэрион Холлоуэй, которая не стала добиваться переизбрания в Монро, городе с населением 35 тысяч человек. На сайте своей кампании победитель рассказал о своей семье, вере и бизнесе.

"Это была потрясающая кампания, и теперь все в руках Божьих", — сказал он в видеоролике, размещенном в социальных сетях за несколько минут до подбрасывания монетки.

Согласно закону штата, результаты выборов с равным количеством голосов определяются по жребию Фото: FOX News

Яначек, бывший офицер полиции Шарлотт-Мекленбург, после голосования разместил видеоролик, в котором попросил своих сторонников не унывать из-за результатов голосования.

"Мы не проиграли выборы. Мы проиграли подбрасывание монеты", — сказал он.

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