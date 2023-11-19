Видела страшные вещи: женщина живет в заброшенной больнице, чтобы меньше платить (видео)

Аиша Барратт, которая раньше жила в викторианском доме, показала свое новое жилье в серии из 3 роликов в TikTok и собрала более семи миллионов просмотров. Тысячи людей задавали вопросы и отмечали необычную обстановку.

Телепродюсер Аиша из Великобритании утверждает, что в старой больнице, в которой женщина живет, она столкнулась с паранормальными явлениями. Смелая девушка переехала в необычный дом, чтобы избежать дорогостоящей аренды в Лондоне. Об этом она рассказала в своем новом ролике в TikTok.

Попытка найти в столице Англии хороший дом или квартиру для дешевой аренды кажется невыполнимой задачей. Но одной женщине удалось избежать больших затрат, поселившись в заброшенной больнице.

35-летняя Аиша Барратт живет в однокомнатной квартире в центре Лондона, где есть все необходимое, а также снижена арендная плата и включены счета. Женщина решила стать "опекуном недвижимости", что позволяет арендаторам получать более дешевое жилье в обмен на проживание потенциально необычных объектах. Сейчас Айша, как и 150 других жильцов, живет в бывшей больнице со "страшным" дизайном и "жуткими" комнатами. Внештатный телепродюсер призналась, что с ней много чего происходит и она видела человека в углу своей спальни и другие страшные вещи.

Женщина, которая раньше жила в викторианском доме, показала свое новое жилье в серии из 3 роликов в TikTok и собрала более семи миллионов просмотров. Тысячи людей задавали вопросы и отмечали необычную обстановку.

"Я бы и дня не протянул", — написал в комментариях один из зрителей.

Аиша ответила, что хочет экономить и не желает тратить все деньги на аренду.

"Я плачу где-то от 400 до 700 фунтов стерлингов. Так что это не вопрос. Люди говорят, что я, наверное, очень храбрая, раз живу в заброшенной больнице. Наверное, я и есть храбрая", — сказала британка.

На вопрос о том, чувствует ли она себя в безопасности, Аиша ответила, что если это касается здания, то она ощущает себя полностью защищенной.

"У нас много систем видеонаблюдения, охраны и мер безопасности. А вот люди, которые опекают собственность, есть", — добавила она.

Аиша рассказала, что люди запирают свои шкафы, чтобы другие не украли их еду Фото: коллаж Фокус

Получив разрешение на доступ в неиспользуемые помещения больницы, женщина обнаружила там старое медицинское оборудование, мусоросжигательные печи, химические отходы. Она также показала общие помещения, где находятся заколоченные лифты и неиспользуемая до сих пор приемная. Также имеется закрытый подвал, который заперт на цепь.

Она назвала коридоры больницы своим "личным подиумом" и продемонстрировала "милый маленький" сад. Аиша рассказала, что люди запирают свои шкафы, чтобы другие не украли их еду. В распоряжении проживающих есть общие душевые, кухни и прачечные. Далее она рассказала о некоторых других зданиях. Большой комплекс включает в себя как минимум четыре других корпуса, как и любая другая стандартная больница. Каждый корпус соединен между собой.

Пользователи социальных сетей начали делиться своим мнением в комментариях.

"Для меня, как медсестры, это был бы сущий ад. Я бы плакала каждый день… но вы сделали это красиво", — написала одна женщина под видео.

Ранее Фокус сообщал, что россияне забросили замок, в котором жила семья короля Чарльза III. Скандал вокруг замка Райнхардсбрунн, который приобрели российские инвесторы и покупка которого вызвала подозрения в отмывании денег, привел к его конфискации.

Также стало известно, что роскошный дворец, в котором устраивали балы, гниет и разрушается. В отеле Paradiso Sul Mare когда-то собиралась богатая европейская элита для показов мод и игр в ночном казино. С тех пор это место отдыха пришло в упадок.