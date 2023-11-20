Проснулась звездой: реакция девушка на красивого мужчину завирусилась в TikTok (видео)

По словам девушки, отзывов на ролик было столько, что ей приходилось трижды за день заряжать телефон. Хотя до того на ее аккаунт было подписано всего 80 человек.

33-летняя Айни Сухайди из Лондона (Великобритания) опубликовала в TikTok видео со своей реакцией на красавца-незнакомца и на следующий день проснулась настоящей звездой сети. Ее короткий ролик уже собрал несколько миллионов просмотров, тысячи комментариев и репостов.

"Окей, TikTok, делай свое дело. Помоги сестре", — написала Сухайди в описании к видео и легла спать.

Когда на следующий день девушка проснулась, то не могла поверить своим глазам: короткое видео собрало более 700 тысяч просмотров. Хотя до того на ее страницу было подписано всего 80 человек.

На 10-секундной видеозаписи показано, как жизнерадостная Айни в одном из баров на острове Миконос (Греция) танцует под бессмертный хит группы ABBA — Gimme Gimme. В какой-то момент девушка случайно встречается взглядами со смуглым бородатым мужчиной в черной рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Ее реакцию словами передать невозможно.

Айни говорит, что была одинокой на протяжении последних шести лет и жила "проблесками надежды", потому что ее последние серьезные отношения, несмотря на запланированную свадьбу, закончились ничем.

"Очень трудно быть одинокой в 30. Вы бы знали, как мне осточертели эти вопросы от друзей и родственников о том, когда и с кем я собираюсь встречаться", — говорит она.

По словам девушки, отзывов на видео было столько, что ей приходилось трижды за день заряжать телефон. Впрочем, самое интересное произошло потом. Мужчина из вирусного ролика, по имени Джио отметился в комментариях и записал ей короткий ответ: "Я здесь".

"Я просто не могла в это поверить. Потом нашла его страницу в Instagram и отправила запрос дружить. Однако я даже не знала, что сказать. А что если он рассердится на это видео или посчитает его странным?" — волновалась девушка.

Но зря, потому что вскоре они уже обменялись первыми личными сообщениями.

"Джио был прекрасен. Как выяснилось, он работает официантом на Миконосе. Его английский довольно слабенький, но мы успели поболтать и рассказать друг другу немного о себе", — рассказывает Айни.

Девушка верит в то, что им удастся встретиться снова.

Напомним, ранее Фокус писал о видео популярной блогерши Зары под названием "Uncanny Valley" (Зловещая долина), которое завирусилось в соцсетях и привлекло внимание визажистов со всего мира.

Также мы рассказывали историю американки Хриси из штата Теннесси. Женщина раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тыс. грн).