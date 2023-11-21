Бесплатный ночной цирк: россиянин устроил переполох, прогулявшись по проводам, — СМИ (видео)

Как позже выяснилось, российский "канатоходец" был под наркотиками. Его ловили несколько часов.

Россиянин под действием наркотиков заставил попотеть полицейских и спасателей в городе Орск. Деталями инцидента поделились 20 ноября в Fishki net.

В час ночи полиция получила сообщение о мужчине, который ходит по проводам. Жители близлежащих домов заметили, как он перешел с пятиэтажки на соседнюю двухэтажку.

На место выехали правоохранители и спасатели, но спускаться "канатоходец" отказался. Тех полицейских, которые выехали на вызов, оказалось мало, поэтому они вызвали подмогу и начали ловить нарушителя.

"Циркач" ловко убегал от своих преследователей, бегая по проводам между домами.

"Мы пока поднимемся на крышу, двери, чердаки вскроем, он уже убежал на другое здание. И так мы гонялись за ним в три часа ночи, прыгали-скакали", — рассказал один из правоохранителей.

Впоследствии "канатоходца" все же схватили на крыше одного из домов, скрутили и передали медикам. Известно, что он был без обуви и перчаток.

"Все провода электрические, не интернетные. Как его током не ударило, не понимаю. И как он так может быстро бегать? У меня спасатели так не рискнут. А он бегает с одного здания на другое", — отметил один из работников МЧС.

Он добавил, что нарушителю примерно 20 лет. Известно, что он устроил ночное "цирковое представление" под действием наркотиков.

"Как нам сказали, он был под препаратом каким-то, вроде соль", — сказал спасатель.

Дальнейшая судьба экстремала неизвестна. В СМИ предположили, что какое-то время он проведет в наркологическом отделении.

Напомним, в России произошло массовое отравление наркотиками. По данным медиа, пострадавшие в формате "закладок" покупали метадон.

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