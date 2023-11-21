Заплатил 13 тысяч грн за номер: туриста шокировал вид из окна в модном отеле (фото)

Гость опубликовал на TripAdvisor две фотографии вида из окна номера. На них показаны горы мусора, черные пакеты, деревянные поддоны и прочий хлам.

Турист после отдыха в одном из самых модных отелей Эдинбурга (Великобритания) оставил резко негативный отзыв на TripAdvisor. Мужчина раскритиковал отель Royal Leonardo за размещение в номере стоимостью 300 фунтов стерлингов (более 13 тыс. грн) за ночь с видом на баки для мусора, пишет местное издание Edinburgh Live.

"Если вам таки придется остаться здесь, я бы посоветовал сначала убедиться, что вы получите номер без удручающего вида. Ничего особенного в этом отеле нет. Жил там три ночи, и моя оценка однозначно посредственная", — написал он.

Клиент также добавил две фотографии вида из окна. На них показаны горы мусора, черные пакеты, деревянные поддоны и прочий хлам.

Представитель администрации, в свою очередь, попросил недовольного туриста прислать электронное письмо команде обслуживания клиентов с полной информацией о случившемся.

Вид из окна в отеле Royal Leonardo Фото: Booking Вид из окна в отеле Royal Leonardo

"Спасибо большое, что остановились именно у нас и нашли время, чтобы написать этот отзыв. Жаль, что отдых в отеле не оправдал ваших ожиданий, ведь для нас в приоритете, чтобы гости чувствовали себя как можно комфортнее. Примите наши извинения", — написал в ответ на отзыв один из сотрудников отеля.

К слову, Royal Leonardo имеет четыре с половиной звезды из пяти на сайте TripAdvisor. Большинство посетителей ставит ему оценки "Отлично" или "Очень хорошо".

4-звездочный отель Royal Leonardo в Эдинбурге Фото: Booking

Ранее Фокус сообщал, что 50-летний выходец из Литвы симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Имя туриста не разглашается. Мужчину посадили после того, как он не смог оплатить два штрафа после своей возмутительной серии "театральных обедов" и устраивал настоящий драматический спектакль практически во всех заведениях, большинство из которых находилась в Коста-Бланке.

Кроме того, мы рассказывали о 50-летней Дзюнко Шинбу, которая случайно узнала, что заказанное ею блюдо чили из крабов стоит около 680 долларов. Японская туристка обнаружила, что ее счет в ресторане взлетел до 1000 долларов и обратилась в правоохранительные органы, заявив, что ее не проинформировали о стоимости блюда.