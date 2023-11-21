Покупатели штурмуют: пирог с особым ингредиентом спас пекарню от закрытия (фото)

Ранее Рэйчел Томас прославилась своими деликатесными пирогами с пауа, а теперь придумала еще одну интересную комбинацию ингредиентов. Предпринимательница волнуется, что конкуренты украдут ее уникальный рецепт.

Пекарю Рэйчел Томас с Восточного побережья (Новая Зеландия) удалось избежать закрытия собственного магазина Te Puia Springs Store, расположенного в полутора часах езды к северу от Гизборна, благодаря уникальному рецепту пирогов с особой начинкой. Об истории женщины написало издание NewsHub.

Сообщается, что регион, в котором Рейчел открыла свой магазин, в последние годы переживал тяжелые времена: сначала COVID-19, затем природные катаклизмы, кульминацией которых стал циклон Габриель в начале этого года.

Поскольку клиентов стало совсем мало, предпринимательница была вынуждена уволить весь свой персонал. Она продолжала сама управлять магазином семь дней в неделю, чтобы хоть еще немного продержаться.

"Лежала в постели и вдруг осознала, что мой бизнес прогорел полностью. Но нельзя просто сидеть сложа руки, позволять своей жизни пойти наперекосяк! Черт возьми, надо же быть креативной и инициативной", — рассказывает новозеландка.

Рэйчел Томас спасла свой бизнес

Ранее Томас прославилась своими деликатесными пирогами с пауа (новозеландский вид крупных съедобных морских улиток), а теперь придумала еще одну интересную комбинацию ингредиентов.

Однажды у нее дома осталось много неиспользованных паренго (вид морских водорослей), поэтому женщина решила поэкспериментировать.

"Это был момент какого-то озарения, как будто лампочка зажглась над моей головой. Обычно мы едим паренго с хлебом и маслом, а я сделаю их начинкой для выпечки", — вспоминает она.

Идея понравилась клиентам. Сейчас Рэйчел Томас продает до 90 пирогов с паренго ежедневно. Женщина понимает, что со временем другие предприниматели начнут копировать ее рецепт, поэтому будет пытаться генерировать новые нестандартные идеи и в будущем.

Женщина продает до 90 пирогов с паренго ежедневно Фото: Supplied

"Не знаю, как долго я смогу продержать свой бизнес на ажиотаже вокруг этих пирогов, но сейчас мы собираемся оседлать волну успеха", — добавляет Рэйчел.

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