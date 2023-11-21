"Убегают, когда узнают об этом": женщина удивила причиной неудач на сайтах знакомств

Мужчины теряют интерес, когда узнают о тайне 47-летней британки Линн Синклер. Она решила быть честной с потенциальными партнерами и не скрывала никаких подробностей о своей жизни, работе или состоянии здоровья.

47-летняя британка Линн Синклер из города Стоктони-он-Тис (Великобритания) удивила неожиданной причиной неудач на сайтах знакомств. После лет тщетного поиска и разочарований в любви женщина начала лысеть. Это, по ее словам, стало проблемой в личной жизни. Потенциальные женихи просто убегают, когда узнают о ее диагнозе, пишет таблоид The Sun.

Линн, которая 23 года проработала водителем фургона, была шокирована, когда мужчины начали отказываться продолжать разговор, когда слышали, что у нее диагностировали аутоиммунное заболевание — алопецию (облысение).

Женщина стремилась быть максимально честной и не скрывала никаких подробностей о своей жизни, работе или состоянии здоровья. Впрочем, как выяснилось, такой подход поняли далеко не все.

Через несколько недель после постановки диагноза на голове Линн появились первые залысины. Британка говорит, что это случилось из-за стресса на почве несчастной любви, которая месяцами уничтожала ее нервную систему.

Синклер была настойчивой и продолжали поиск любви в популярных приложениях для знакомств, в частности в Tinder, Hinge и Facebook Dating. Время невинно шло, но мужчины не проявляли к ней никакого интереса.

Британка Линн показывает последствия облысения Фото: коллаж Фокус

"Как только я им говорю о своей проблеме, они отвечают: "Хорошо, надеюсь, ты кого-то найдешь". И на этом разговор завершается. Так обидно, что сегодня все зависит от внешнего вида, а не от личности", — разочарована в любви одинокая женщина.

Она решила на время отказаться от свиданий, но надеется, что однажды ей таки улыбнется удача.

Ранее Фокус писал о факторах, влияющих на рост волос. Считается, что здоровые человеческие волосы обычно растут со скоростью около 0,35 миллиметра в день, что составляет примерно 13 мм в месяц или 15 сантиметров в год. Однако оказывается, что эта скорость не является универсальной.

Кроме того, мы рассказывали, что всё больше дерматологов используют для лечения облысения старые лекарства. Медикам удается справиться с проблемой пациентов, но они не надеются, что их метод лечения будет официально одобрен, поскольку лекарства очень дешевые, и тратиться на многомиллионные исследования никто не захочет.