Стоит копейки: все больше дерматологов используют для лечения облысения старое лекарство

Врачам удается справиться с проблемой пациентов, но они не надеются, что их метод лечения будет официально одобрен, так как лекарство очень дешево и тратиться на многомиллионные исследования никто не захочет.

Рынок переполнен рекламой различных средств для борьбы с облысением, обещающих, что специальные шампуни и процедуры, иногда стоящие тысячи долларов, заставят волосы расти. Между тем, многие дерматологи, специализирующиеся на проблеме выпадения волос, говорят, что большинство этих продуктов не работают. Некоторые врачи используют дешевое, но эффективное средство, пишет The New York Times.

Доктор Бретт Кинг, дерматолог из Йельской школы медицины, и некоторые другие его коллеги используют старый и хорошо известный препарат от облысения миноксидил. Отличие лишь в том, что они рекомендуют не наносить его непосредственно на кожу головы, а прописывают в таблетках с очень низкой дозировкой. Такое лечение пациентам обходится в копейки.

Издание отмечает. что хотя все больше дерматологов предлагает терапию с использованием таблеток миноксидила, этот метод лечения по-прежнему остается неизвестным для большинства пациентов и многих врачей. Также прием миноксидила для этой цели не был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA ).

Большой проблемы дерматологи в этом не видят. Адам Фридман, профессор и заведующий кафедрой дерматологии в Университете Джорджа Вашингтона, объяснил, что врачей учат понимать, как работают лекарства, что позволяет им использовать их не по прямому назначению.

Что такое миноксидил?

Миноксидил, активный ингредиент лосьона или пены, которые втирают в кожу головы, был впервые одобрен для лечения облысения у мужчин в 1988 году. В 1992 году его одобрили для для лечения женщин.

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Свойство лекарства провоцировать рост волос было обнаружено случайно много лет назад. Таблетки с высокой дозой миноксидила использовались для лечения гипертонии, но принимающие препарат пациенты часто замечали, что он вызывает рост волос по всему телу. Поэтому производитель лекарства разработал лосьон с миноксидилом, впоследствии названный Rogaine, и добился его одобрения для лечения облысения.

Однако дерматологи говорят, что лосьон или пена, которые нужно втирать в кожу головы, не особенно эффективны для некоторых пациентов. Возможно, потому что люди перестают их принимать, так как им неприятно ходить с липким веществом на волосах.

Некоторые врачи считают, что такой метод просто работает не со всеми пациентами. Миноксидил преобразовывается в активную форму ферментами сульфотрансферазами, которые могут не присутствовать в достаточном количестве в корнях волос. Однако при пероральном приеме препарат автоматически преобразуется в активную форму.

Вторая случайность

Этот метод лечения также был найден случайно 20 лет назад. У Родни Синклера, профессора дерматологии Мельбурнского университета в Австралии, была пациентка с облысением. Волосы на макушке поредели, и она ненавидела то, как они выглядели. В отличие от многих, Rogaine ей помогал, но у нее появилась аллергическая сыпь на коже головы от препарата. Однако если бы она перестала его принимать, ее волосы снова бы поредели.

"Итак, я застрял, — рассказал доктор Синклер. — Пациентка была очень мотивирована, и единственное, что мы знали, это то, что, если у нее есть аллергия на лекарство для местного применения, один из способов снижения чувствительности — это давать очень низкие дозы перорально".

Поначалу Синклер поделил таблетки миноксидила на четыре части. К его удивлению, низкая доза вызвала рост волос пациентки, но не повлияла на ее кровяное давление. Он снижал дозу все больше и больше, пока не дошел до наиболее эффективного варианта — дозы в одну сороковую часть таблетки. Именно в такой дозировке доктор начал регулярно прописывать этот препарат и с тех пор уже вылечил более 10 тыс. пациентов.

Родни Синклер опубликовал результаты своей работы в 2017 году. Он отметил, что для утверждения его метода лечения необходимо провести тщательные исследования, в ходе которых некоторым пациентам будет случайным образом назначено принимать миноксидил, а другим — плацебо.

Однако сторонники методы считают, что одобрения FDA использования препарата не по прямому назначению вряд ли стоит ожидать.

"Пероральное лечение миноксидилом стоит копейки в день, — подчеркнул доктор Бретт Кинг. — Нет никакого стимула тратить десятки миллионов долларов на клинические испытания. Это исследование никогда не будет проведено".

Однако дерматологи все чаще делятся своими историями успехами с коллегами на конференциях.

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Впрочем, Кристал Агу, дерматолог из Медицинской школы Джона Хопкинса, отметила, что этот метод лечения подходит далеко не всем. "Не получится, например, если мужчина в основном лысый, с блестящей кожей головы. Восстанавливать уже нечего", — сказала она.

Ранее сообщалось, что новое исследование американских ученых дало возможность определить белок, который отвечает за то, что волосяные фолликулы умирают. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде считают, что процесс выпадения волос можно обратить вспять и новые волосы могут появиться на голове после определенных манипуляций.

Напомним, ученые назвали самую распространенную причину облысения. Оказывается, сильная жара, влажность и загрязнение воздуха, вызванные изменением климата могут привести к выпадению волос на голове.