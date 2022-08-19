Коштує копійки: дедалі більше дерматологів використовують для лікування облисіння старі ліки

Лікарям вдається впоратися з проблемою пацієнтів, але вони не сподіваються, що їхній метод лікування буде офіційно схвалений, оскільки ліки дуже дешеві, і витрачатися на багатомільйонні дослідження ніхто не захоче.

Ринок переповнений рекламою різних засобів для боротьби з облисінням, які обіцяють, що спеціальні шампуні та процедури, які іноді стоять тисячі доларів, змусять волосся рости. Водночас багато дерматологів, які спеціалізуються на проблемі випадання волосся, кажуть, що більшість цих продуктів не працюють. Деякі лікарі використовують дешевий, але ефективний засіб, пише The New York Times.

Доктор Бретт Кінг, дерматолог із Єльської школи медицини, та деякі інші його колеги використовують старий і добре відомий препарат від облисіння міноксидил. Відмінність лише в тому, що вони рекомендують не наносити його безпосередньо на шкіру голови, а прописують у таблетках із дуже низьким дозуванням. Таке лікування пацієнтам коштує копійки.

Видання зазначає. що хоча дедалі більше дерматологів пропонує терапію з допомогою таблеток міноксидилу, цей метод лікування так і залишається невідомим більшості пацієнтів і багатьом лікарям. Також прийом міноксидилу для цієї мети не був схвалений Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Великої проблеми дерматологи в цьому не бачать. Адам Фрідман, професор і завідувач кафедри дерматології в Університеті Джорджа Вашингтона, пояснив, що лікарів вчать розуміти, як працюють ліки, що дозволяє їм використовувати їх не за прямим призначенням.

Що таке міноксидил?

Міноксидил, активний інгредієнт лосьйону або піни, які втирають у шкіру голови, був уперше схвалений для лікування облисіння в чоловіків у 1988 році. У 1992 році його схвалили для лікування жінок.

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Властивість ліків провокувати ріст волосся виявили випадково багато років тому. Пігулки з високою дозою міноксидилу використовували для лікування гіпертонії, але пацієнти, які приймали препарат, часто помічали, що він викликає ріст волосся по всьому тілу. Тому виробник ліків розробив лосьйон із міноксидилом, згодом названий Rogaine, і досяг його схвалення для лікування облисіння.

Однак дерматологи кажуть, що лосьйон або піна, які потрібно втирати в шкіру голови, не є особливо ефективними для деяких пацієнтів. Можливо, тому що люди перестають їх приймати, бо їм неприємно ходити з липкою речовиною на волоссі.

Деякі лікарі вважають, що такий метод просто працює не з усіма пацієнтами. Міноксидил перетворюється на активну форму ферментами сульфотрансферазами, які можуть бути присутніми в достатній кількості на коренях волосся. Однак за перорального прийому препарат автоматично перетворюється на активну форму.

Друга випадковість

Цей метод лікування також винайшли випадково 20 років тому. В Родні Сінклера, професора дерматології Мельбурнського університету в Австралії, була пацієнтка з облисінням. Волосся на маківці порідшало, і вона ненавиділа те, яке воно мало вигляд. На відміну від багатьох, Rogaine їй допомагав, але в неї з'явився алергічний висип на шкірі голови від препарату. Однак якби вона перестала його приймати, її волосся знову б порідшало.

"Отже, я застряг, — розповів доктор Сінклер. — Пацієнтка була дуже мотивована, і єдине, що ми знали, це те, що, якщо вона має алергію на ліки для місцевого застосування, один зі способів зниження чутливості — це давати дуже низькі дози перорально".

Спочатку Сінклер поділив таблетки міноксидилу на чотири частини. На його подив, низька доза викликала ріст волосся пацієнтки, але не вплинула на її кров'яний тиск. Він знижував дозу все більше й більше, доки не дійшов до найефективнішого варіанту — дози в одну сорокову частину таблетки. Саме в такому дозуванні лікар почав регулярно прописувати цей препарат і з того часу вже вилікував понад 10 тис. пацієнтів.

Родні Сінклер опублікував результати своєї роботи у 2017 році. Він зазначив, що для затвердження його методу лікування необхідно провести ретельні дослідження, під час яких деяким пацієнтам випадково призначатимуть приймати міноксидил, а іншим — плацебо.

Однак прихильники методу вважають, що схвалення FDA використання препарату не за прямим призначенням навряд чи варто очікувати.

"Пероральне лікування міноксидилом коштує копійки на день, — підкреслив доктор Бретт Кінг. — Немає жодного стимулу витрачати десятки мільйонів доларів на клінічні випробування. Це дослідження ніколи не проведуть".

Проте дерматологи дедалі частіше діляться своїми історіями успіхами з колегами на конференціях.

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Утім, Крістал Агу, дерматолог із Медичної школи Джона Гопкінса, зазначила, що цей метод лікування підходить далеко не всім. "Не вийде, наприклад, якщо чоловік переважно лисий, із блискучою шкірою голови. Відновлювати вже нема чого", — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що нове дослідження американських учених дало змогу визначити білок, який відповідає за те, що волосяні фолікули вмирають. Учені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді вважають, що процес випадання волосся можна повернути назад і нове волосся може з'явитися на голові після певних маніпуляцій.

Нагадаємо, вчені назвали найпоширенішу причину облисіння. Виявляється, сильна спека, вологість і забруднення повітря, спричинені зміною клімату, можуть призвести до випадання волосся на голові.