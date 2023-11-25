"Простая ошибка": квартира женщины оказалась заражена опасной черной плесенью (видео)

Женщина рассказала о том, как в ее квартире появилась гниль из-за "простой ошибки", которую она совершила. Она также поведала, как ее убрать и избежать ее появления.

Женщина, чья квартира оказалась заражена опасной черной плесенью, рассказала, как это произошло. Она назвала главные ошибки в своем ролике в TikTok.

Видеозапись стала вирусной и быстро набрала более 5,2 миллиона просмотров.

Женщина рассказала о том, как ее квартира покрылась черной плесенью из-за "простой ошибки", которую она совершила. Она поделилась фотографиями в интернете, когда пыталась навести порядок в своей квартире, и предупредила других о том, как это произошло. Женщина также поведала, как избежать появления гнили.

Она призналась, что почувствовала себя "отвратительно", когда впервые заметила плесень в своем доме, и рассказала, что у этого было "две причины".

"В основном я досадую на себя за то, что не осознала этого раньше. У меня было разбито окно, что стало одной из причин появления плесени. В нем есть щели, и в них скапливается влага. Когда в доме скапливается влага, которой некуда деваться, она со временем превращается в черную плесень, если с ней не бороться. Именно поэтому важно устранять любые скопления влаги, особенно конденсата, поскольку он может перерасти в плесень и вызвать целый ряд неприятных заболеваний", — сказала она.

Второй причиной образования плесени стало то, что женщина не давала воздуху циркулировать, так как поставила вешалку для одежды напротив окна.

Женщина отметила, что благодарна за то, что у нее есть дом, но добавила, что с этой квартирой постоянно возникают проблемы. Она также призналась, что недостаточно хорошо осмотрела жилье перед переездом. Женщина показала, как протирает окна и подоконник мыльным раствором, чтобы удалить плесень, а затем перекрашивает стены вокруг.

Пользовательница TikTok поставила возле окна папоротник, а также ароматизированную свечку. В заключение своего видеоролика она сказала, что хозяин квартиры заделал дыры, чтобы влага больше не попадала внутрь.

Один из зрителей призвал женщину убедиться, что вся одежда, которая находилась у окна, выстирана. Женщина ответила, что часть ее вещей пришлось выбросить.

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