Будут платить всю жизнь: ошибка продавца привела к крупному джекпоту

Счастливый билет был куплен на автозаправочной станции. Продавец ошибся во время печати, но мужчина все равно решил его купить и не пожалел о своем выборе.

В США житель штата Иллинойс рассказал, что в результате ошибки продавца магазина он выиграл в Мичиганской лотерее приз в размере 25 000 долларов в год на всю жизнь. Об этом пишет UPI.

60-летний Майкл Сопейстал рассказал представителям Мичиганской лотереи, что ему нравится покупать билеты Lucky for Life всякий раз, когда он приезжает в Мичиган.

Счастливый билет был куплен на автозаправочной станции.

"Я приезжаю в Мичиган раз в несколько недель, чтобы поесть в своем любимом ресторане, и всегда покупаю билет Lucky for Life на 10 или 20 тиражей, пока нахожусь здесь", — сказал Сопейстал.

На этот раз мужчина попросил у продавца билет на 10 разных розыгрышей, но тот случайно напечатал билет с 10 строками для одного тиража. Американец все равно решил его купить и не пожалел о своем выборе.

Билет Сопейстала с автозаправочной станции GoLo на Западной Буффало-стрит в Нью-Буффало совпал со всеми пятью белыми шарами в розыгрыше 17 сентября: 11-15-17-24-48.

"Однажды утром я проверил свой билет и увидел, что выиграл $25 000 в год на всю жизнь. Я сразу же начал думать о том, что я могу сделать с этими деньгами и что я хочу выбрать: единовременную выплату или аннуитет. Это было потрясающее чувство", — сказал он.

В лотереи можно выиграть $25 000 на всю жизнь Фото: North Carolina Education Lottery

Недавно мужчина посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать свой приз. Он решил получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере 390 000 долларов США, а не аннуитетных выплат в размере 25 000 долларов США в год в течение 20 лет или пожизненно, в зависимости от того, что больше.

Со своим выигрышем американец планирует отправиться в путешествие, а затем сохранить остаток.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.