Жизнь в кредит: американец озвучил свои ежемесячные расходы и разозлил людей в сети (видео)

Мужчина утверждает, что тратит практически все свои заработанные деньги и не может себе позволить накопления. Люди в соцсетях поддержали его и разозлились на "жизнь от зарплаты до зарплаты".

Один американец поделился своим ежемесячным бюджетом, вызвав негодование у других пользователей соцсетей. Мужчине едва хватает денег, чтобы оплатить счета. Об этом он рассказал в видео опубликованном в TikTok.

Пользователь с никнеймом "dilfboobiea" утверждает, что тратит практически все свои заработанные деньги и не может себе позволить накопления.

Согласно автору видео, его ежемесячный доход составляет около 2,5 тысячи долларов (93,250 гривен). Он выделил следующие расходы: аренда жилья — 1320 долларов (49,235 гривен), автомобиль — 620 долларов (23,126 гривен), затраты на питомца — 45 долларов (1678 гривен).

На электроэнергию, интернет и прочие коммунальные услуги парень тратит примерно 147 долларов в месяц (5483 гривны). Кроме того, он оплачивает несколько подписок на развлекательные сервисы. При этом молодой человек отмечает, что его расходы на продукты составляют около 200 долларов в месяц (7459 гривен).

"Это какое-то сумасшествие, после всех этих расходов у меня остается всего 10 долларов (373 гривны). И я не понимаю всех этих людей, которые советуют мне просто правильно распределять бюджет, ведь это и так мои минимальные расходы", — автор выражает свое возмущение по поводу текущей ситуации автор ролика.

По его словам, даже покупка кофе становится для него настоящей проблемой. Он также порассуждал о будущем, в котором хотел бы приобрести дом, но не видит для этого никаких возможностей, учитывая, что в конце месяца у него остается всего 10 долларов.

Зрители поддержали мужчину и рассказав, что испытывают те же трудности с деньгами. Они разозлились на "жизнь от зарплаты до зарплаты".

"После всех счетов, скудного набора продуктов и бензина у нас ничего не остается. Мы можем только выживать в кредит", — написал один из них.

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