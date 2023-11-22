Загадка для врачей: живую жужжащую муху обнаружили в желудке человека (фото)

Медики наткнулись на живое насекомое во время планового обследования на рак толстой кишки, но как она туда попала, остается тайной.

В США врачи были озадачены, обнаружив во время колоноскопии в кишечнике мужчины полностью целую и живую муху. Об этом пишет Metro.

В этом году в штате Миссури пациент, которому было 63 года, прошел плановое обследование на рак толстой кишки. Для проведения колоноскопии в его кишечник поместили камеру, и процедура проходила нормально, пока не дошли до поперечной ободочной кишки, которая находится в верхней части толстого кишечника.

Именно там медики наткнулись на муху, но как она туда попала, остается загадкой. Врачи из Медицинской школы Университета Миссури опубликовали в American Journal of Gastroenterology статью об этом необычном обследовании.

"Этот случай представляет собой очень редкую колоноскопическую находку. Остается загадкой, как неповрежденная муха оказалась в поперечной ободочной кишке", — пишут в статье.

По словам пациента, у него не было никаких симптомов, и он не знает, как насекомое попало в его организм. По его словам, за день до процедуры он употреблял только прозрачную жидкость, чтобы опорожнить пищеварительный тракт, как это было предписано. Вечером перед 24-часовым голоданием он сказал, что ел пиццу и салат, но не помнит, чтобы в еде была муха.

Медики наткнулись на муху, но как она туда попала, остается "загадкой" Фото: Daily Mail

Издание отмечает, что в редких случаях известно, что мухи и их личинки заселяют кишечник человека, что приводит к заболеванию, называемому кишечным миазом. Однако для этого необходимо, чтобы человек съел пищу, содержащую яйца и личинки мух.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у некоторых пациентов симптомы отсутствуют, но у других наблюдаются боли в животе, рвота и диарея. Считается, что миаз чаще всего встречается в теплые месяцы с апреля по сентябрь, когда мухи появляются чаще.

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