Раскололся от удара: "метеорит" пробил огромную дыру в крыше автомобиля (фото)

Сотрудники полиции заявили, что не смогли найти предполагаемый камень с космоса в автомобиле. Однако они добавили, что у них есть "догадка".

В Страсбурге (Франция) на Renault Clio упал метеорит, оставив дыру в крыше, разбитое окно и повреждения на двигателе. Об этом пишет Metro.

Владелец машины ничего не знал об инциденте, пока его не разбудила полиция, постучав в дверь. Автомобиль получил 20-дюймовый (почти 51 см) пролом в крыше и другие повреждения в результате падения метеорита.

Местные жители позвонили в полицию и сообщили, что в автомобиль Renault Clio попал метеорит. Владелец автомобиля был удивлен, когда к нему явились сотрудники аварийной службы и сообщили, что в его машине образовалась дыра.

"Прибыв на место, мы заметили относительно большой удар, диаметром около 50 см, который прошел через крышу, днище и топливный бак автомобиля", — сообщил капитан местной пожарной службы Маттье Колоберт журналистам.

Следователи подтвердили, что радиоактивность на месте происшествия не обнаружили. Как правило, осколки космического камня содержат лишь небольшое количество радиоактивных веществ, поэтому этого следовало ожидать. Сотрудники полиции заявили, что не смогли найти предполагаемый метеорит в автомобиле. Однако они добавили, что у них есть "догадка" относительно найденного неподалеку камня размером с лесной орех, легкого и коричневого цвета.

Владелец машины ничего не знал об инциденте Фото: коллаж Фокус

Однако капитан Колоберт отметил, что удар при столкновении мог быть настолько сильным, что метеорит распался. Физик и эксперт по метеоритам доктор Тим Грегори заявил, что он не уверен в том, что камень прилетел с космоса.

"Я с подозрением отношусь к заявлениям о внеземном происхождении. Это должен быть очень большой камень, чтобы проделать такое большое отверстие. Химические анализы покажут, является ли этот небольшой камень метеоритом", — сказал он.

Доктор Грег Браун из Королевской обсерватории в Гринвиче заявил, что ждет новых данных, но добавил, что теорию с метеоритом не стоит отбрасывать.

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