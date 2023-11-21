Мощная вспышка: молодая мама погибла от удара молнии во время семейной прогулки (видео)

Мать двоих детей смогла пережить удар молнии, но в больнице у нее произошла внезапная остановка сердца. Жуткий инцидент удалось снять на видео.

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Момент, когда 34-летняя Фройланис Ривас погибла от удара молнии на пляже в Картахене (Колумбия) во время семейной прогулки, был снят на видео напуганными прохожими. Об этом пишет местное издание Notitarde.

Мать двоих детей смогла пережить удар, но в больнице у нее произошла внезапная остановка сердца.

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34-летняя Фройланис Майрет Ривас Роман попала в грозу на пляже и была поражена молнией, когда гуляла во время карибского прибоя. На записях с камер видеонаблюдения запечатлен ужасающий момент, когда девушку поразила мощная электрическая вспышка, и она мгновенно упала на землю.

Другой посетитель пляжа, находившийся неподалеку, также почувствовал удар, но, по-видимому, не ощутил всей его силы. На шокирующих кадрах, снятых на телефон напуганными прохожими, видно, как Фройланис лежит на спине, а море омывает ее тело.

"Она мертва. Молния убила ее мгновенно. Они не могут к ней прикоснуться", — говорит один из очевидцев.

Женщина смогла смогла пережить удар, но в больнице у нее произошла обширная остановка сердца Фото: Facebook/rivasfroilanis

Однако мать двоих детей выжила после удара молнии, но у нее произошла внезапная остановка сердца. Женщина скончалась, когда врачи скорой помощи доставили ее в больницу.

"Они пытались привести ее в чувство в течение 45 минут. После этого они констатировали ее смерть", — сказал представитель мэрии города.

За несколько часов до ее смерти Управление по управлению рисками Картахены распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях и предупредило жителей о необходимости принять меры предосторожности. По словам местных властей, гражданка Венесуэлы Фройланис попала в грозу после того, как спасатели приказали людям убраться из зоны отдыха.

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