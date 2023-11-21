Потужний спалах: молода мама загинула від удару блискавки під час сімейної прогулянки (відео)

Мати двох дітей змогла пережити удар блискавки, але в лікарні у неї сталася раптова зупинка серця. Моторошний інцидент вдалося зняти на відео.

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Момент, коли 34-річна Фройланіс Рівас загинула від удару блискавки на пляжі в Картахені (Колумбія) під час сімейної прогулянки, був знятий на відео наляканими перехожими. Про це пише місцеве видання Notitarde.

Мати двох дітей змогла пережити удар, але в лікарні у неї сталася раптова зупинка серця.

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34-річна Фройланіс Майрет Рівас Роман потрапила в грозу на пляжі й була вражена блискавкою, коли гуляла під час карибського прибою. На записах із камер відеоспостереження зафіксовано жахливий момент, коли дівчину вразив потужний електричний спалах, і вона миттєво впала на землю.

Інший відвідувач пляжу, що знаходився неподалік, також відчув удар, але, мабуть, не відчув усієї його сили. На кадрах, що шокують, знятих на телефон наляканими перехожими, видно, як Фройланіс лежить на спині, а море омиває її тіло.

"Вона мертва. Блискавка вбила її миттєво. Вони не можуть до неї доторкнутися", — каже один з очевидців.

Жінка змогла змогла пережити удар, але в лікарні у неї сталася обширна зупинка серця Фото: Facebook/rivasfroilanis

Однак мати двох дітей вижила після удару блискавки, але в неї сталася раптова зупинка серця. Жінка померла, коли лікарі швидкої допомоги доставили її в лікарню.

"Вони намагалися привести її до тями протягом 45 хвилин. Після цього вони констатували її смерть", — сказав представник мерії міста.

За кілька годин до її смерті Управління з управління ризиками Картахени розповсюдило попередження про несприятливі погодні умови та попередило жителів про необхідність вжити запобіжних заходів. За словами місцевої влади, громадянка Венесуели Фройланіс потрапила в грозу після того, як рятувальники наказали людям забратися із зони відпочинку.

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