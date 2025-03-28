Удар блискавкою в маківку: унікальний випадок назавжди змінив життя 30-річної дівчини (фото)

Дівчина на ім'я Карла Електрик пережила удар блискавкою і поділилася унікальним досвідом. Небезпечне явище природи назавжди змінило її обличчя.

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Відразу після удару їй було важко дихати, рухатися і говорити, пише британський таблоїд Daily Mail.

Однак дівчина отримала мінімальні пошкодження, за винятком дивної зміни обличчя. У 30-річної Карли абсолютно змінився колір очей — раніше вони були зеленими, а тепер — карі.

У 30-річної Карли були зелені очі, а після удару блискавки стали карими

"Коли я пошукав інформацію в Інтернеті, то виявив, що подібне нерідко трапляється з людьми, які зазнали удару блискавкою", — розповів 30-річний чоловік з австралійського Квінсленда.

Небезпечний досвід вона пережила в грудні 2023 року, коли намагалася зняти на телефон сильну бурю, що насувалася. Дівчина вийшла на вулицю, але в середині запису її вдарила блискавка.

"У мене по руках хвилями пробігали мурашки. Я підійшла подивитися на себе в дзеркало і побачила, що мої зіниці стали величезними. Було таке відчуття, що мене накачали наркотиками", — поділилася Карла враженнями.

Небезпечний досвід Карла пережила в грудні 2023 року

Потім вона раптово втратила чутливість у кінцівках і не могла поворухнутися. У паніці постраждала попросила сусідку по кімнаті негайно викликати швидку допомогу, і її швидко доправили до лікарні.

"На той час, як мене доставили в машину швидкої допомоги, мої ноги і руки посиніли. Я могла рухати тільки головою і шиєю, хоча і була при свідомості", — сказала вона.

Після кількох годин втрати свідомості до неї повернулася чутливість пальців рук і ніг. Медики діагностували в дівчини кераунопараліч — рідкісний неврологічний стан, що спричиняє тимчасовий параліч після удару блискавкою.

Дівчину швидко доставили в лікарню після удару блискавкою

Через два тижні Карла практично повністю відновилася, але верхівка на її голові стала надмірно чутливою. Це та частина тіла, куди влучила блискавка.

"Вона гаряча на дотик, тому мені доводиться уникати її, коли я розчісую волосся. Зізнаюся, що моє життя стало набагато кращим. Цей випадок допоміг мені в знайомствах — чоловіки з цікавістю дізнавалися про мій досвід", — зауважила вона.

Чи можна вижити від удару блискавкою?

Центр з контролю і профілактики захворювань у США оцінює ймовірність ураження блискавкою як один на мільйон. Аналіз смертності від удару блискавкою за останні 25 років у Великій Британії показує, що в середньому щороку від цього гинуть двоє людей і приблизно 30 осіб отримують поранення.

Виживаність становить близько 90%. У людей, які пережили удар блискавки, може виникнути широкий спектр симптомів. Спочатку люди скаржаться на м'язові болі та симптоми, схожі на струс мозку: нудоту, головний біль, втрату пам'яті та запаморочення.

Далі у тих, хто вижив, можуть виникнути неврологічні проблеми: труднощі з виконанням кількох справ одночасно, хронічна забудькуватість, постійні головні та невралгічні болі й навіть зміни особистості.

Однак є повідомлення і про незвичні симптоми: чоловікові з Техасу довелося заново вчитися читати і писати. Інші стверджували, що удар блискавки наділив їх екстрасенсорними здібностями, пише видання.

Фокус уже писав про унікальне дерево Dipteryx oleifera в Панамі, яке вижило після удару блискавки. Вчені дійшли висновку, що це дерево навіть отримує користь від блискавки.

У січні цього року блискавка влучила в пасажирський літак British Airways на півдні Бразилії. У середньому удари блискавки в комерційні лайнери трапляються один-два рази на рік.