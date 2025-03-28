Удар молнией в макушку: уникальный случай навсегда изменил жизнь 30-летней девушки (фото)

Девушка по имени Карла Электрик пережила удар молнией и поделилась уникальным опытом. Опасное явление природы навсегда изменило ее лицо.

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Сразу после удара ей было трудно дышать, двигаться и говорить, пишет британский таблоид Daily Mail.

Однако девушка получила минимальные повреждения, за исключением странного изменения лица. У 30-летней Карлы абсолютно изменился цвет глаз — раньше они были зелеными, а теперь — карие.

У 30-летней Карлы были зеленые глаза, а после удара молнии стали карими

"Когда я поискал информацию в Интернете, то обнаружил, что подобное нередко случается с людьми, подвергшимися удару током", — рассказал 30-летний мужчина из австралийского Квинсленда .

Опасный опыт она пережила в декабре 2023 года, когда пыталась заснять на телефон надвигающуюся сильную бурю. Девушка вышла на улицу, но в середине записи ее ударила молния.

"У меня по рукам волнами пробегали мурашки. Я подошла посмотреть на себя в зеркало и увидела, что мои зрачки стали огромными. Было такое ощущение, что меня накачали наркотиками", — поделилась Карла впечатлениями.

Опасный опыт Карла пережила в декабре 2023 года

Затем она внезапно потеряла чувствительность в конечностях и не могла пошевелиться. В панике пострадавшая попросила соседку по комнате немедленно вызвать скорую помощь и ее быстро доставили в больницу.

"К тому времени, как меня доставили в машину скорой помощи, мои ноги и руки посинели. Я могла двигать только головой и шеей, хотя и была в сознании", — сказала она.

После нескольких часов потери сознания к ней вернулась чувствительность пальцев рук и ног. Медики диагностировали у девушки кераунопаралич — редкое неврологическое состояние, вызывающее временный паралич после удара молнией.

Девушку быстро доставили в больницу после удара молнией

Через две недели Карла практически полностью восстановилась, но макушка на ее голове стала чрезмерно чувствительной. Это та часть тела, куда попала молния.

"Она горячая на ощупь, поэтому мне приходится избегать ее, когда я расчесываю волосы. Признаюсь, что моя жизнь стала намного лучше. Этот случай помог мне в знакомствах — мужчины с интересом узнавали о моем опыте", — заметила она.

Можно ли выжить от удара молнией?

Центр по контролю и профилактики заболеваний в США оценивает вероятность поражения молнией как один на миллион. Анализ смертности от удара молнией за последние 25 лет в Великобритании показывает, что в среднем каждый год от этого погибают два человека и около 30 человек получают ранения.

Выживаемость составляет около 90%. У людей, переживших удар молнии, может возникнуть широкий спектр симптомов. Сначала люди жалуются на мышечные боли и симптомы, похожие на сотрясение мозга: тошноту, головную боль, потерю памяти и головокружение.

Далее у выживших могут возникнуть неврологические проблемы: трудности с выполнением нескольких дел одновременно, хроническая забывчивость, постоянные головные и невралгические боли и даже изменения личности.

Однако есть сообщения и о необычных симптомах: мужчине из Техаса пришлось заново учиться читать и писать. Другие утверждали, что удар молнии наделил их экстрасенсорными способностями, пишет издание.

Фокус уже писал об уникальном дереве Dipteryx oleifera в Панаме, которое выжило после удара молнии. Ученые пришли к выводу, что на это дерево даже получает пользу от молнии.

В январе этого года молния попала в пассажирский самолет British Airways на юге Бразилии. В среднем удары молнии в коммерческие лайнеры случаются один-два раза в год.