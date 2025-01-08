Вдарила двічі: чоловік продовжив ловити рибу, після того як у нього влучила блискавка (відео)

Двоє рибалок, які вирішили випробувати свою удачу в річці під час грози, зіткнулися з міццю природи. Один із них пережив два удари блискавки поспіль, що викликало хвилю жартів в інтернеті.

Related video

Незвичайне відео, опубліковане на Reddit, закарбувало момент, коли два рибалки, що стоять по пояс у річці під час грози, стикаються з небезпечною силою природи. Один із них переживає неймовірне — його двічі вражає блискавка. Цей інцидент не тільки шокував глядачів, а й викликав хвилю обговорень і жартів в інтернеті.

Один із рибалок примудрився двічі стати жертвою блискавки, чим викликав шквал коментарів і жартів в інтернеті.

Події розгортаються під час грози. Двоє чоловіків, попри стихію, занурилися в річку, вирішивши зловити свою здобич. Але коли один із них підняв вудку, у неї вдарила блискавка. Переляканий рибалка одразу кинув її, розтиснувши руку.

Здавалося б, урок засвоєно, але не тут-то було: чоловік знову взяв до рук вудилище і, як на зло, блискавка вдарила вдруге. Цей момент, що змусив глядачів схопитися за голову, став поворотною точкою — двоє чоловіків нарешті вирішили покинути небезпечне місце.

Користувачі соцмереж не залишили ситуацію без уваги.

"Ці хлопці буквально настільки дурні, що це завдає болю", "Розповідав своєму синові про правила безпеки на воді, включно з тим, що потрібно залишати воду під час грози. Тепер я покажу йому це відео", "З нього вийшов би чудовий водій автобуса, адже він блискучий провідник!", "Можливо, він вирішив повторити експеримент, щоб перевірити, чи буде результат таким самим", — писали вони.

Утім, знайшлися й ті, хто спробував пояснити фізику того, що відбувається. Один із користувачів зазначив: "Найімовірніше, це не був прямий удар блискавки. Це заряд, що оточував область, який пройшов через вудку і людину".

Раніше Фокус повідомляв, що божевільна подорож вчителя через Тихий океан стала сенсацією. Чоловік проплив понад 3 000 миль через Тихий океан на маленькому вітрильному човні. Його крик у порожнечу і роздуми про природу самотності стали вірусними в соцмережах.

Також стало відомо, що люди шукають "примарний супермаркет" поруч із селом, але опиняються посеред поля. Хтось додав на карту фейковий магазин, що призвело до безперервного потоку розгублених відвідувачів. Покупці і навіть постачальники слідували вказівкам навігаторів, але замість супермаркету опинялися на трав'янистому полі.