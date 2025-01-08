Ударила дважды: мужчина продолжил ловить рыбу, после того как в него попала молния (видео)

Двое рыбаков, решивших испытать свою удачу в реке во время грозы, столкнулись с мощью природы. Один из них пережил два удара молнии подряд, что вызвало волну шуток в интернете.

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Необычное видео, опубликованное на Reddit, запечатлело момент, когда два рыбака, стоящие по пояс в реке во время грозы, сталкиваются с опасной силой природы. Один из них переживает невероятное — его дважды поражает молния. Этот инцидент не только шокировал зрителей, но и вызвал волну обсуждений и шуток в интернете.

Один из рыбаков умудрился дважды стать жертвой молнии, чем вызвал бурю комментариев и шуток в интернете.

События разворачиваются во время грозы. Двое мужчин, несмотря на стихию, погрузились в реку, решив поймать свою добычу. Но когда один из них поднял удочку, в нее ударила молния. Испуганный рыбак сразу бросил ее, разжав руку.

Казалось бы, урок усвоен, но не тут-то было: мужчина снова взял в руки удилище и, как назло, молния ударила второй раз. Этот момент, заставивший зрителей схватиться за голову, стал поворотной точкой — двое мужчина наконец решили покинуть опасное место.

Пользователи соцсетей не оставили ситуацию без внимания.

"Эти парни буквально настолько глупы, что это причиняет боль", "Рассказывал своему сыну о правилах безопасности на воде, включая то, что нужно покидать воду во время грозы. Теперь я покажу ему это видео", "Из него получился бы отличный водитель автобуса, ведь он блестящий проводник!", "Возможно, он решил повторить эксперимент, чтобы проверить, будет ли результат таким же", — писали они.

Впрочем, нашлись и те, кто попытался объяснить физику происходящего. Один из пользователей отметил: "Скорее всего, это не был прямой удар молнии. Это заряд, окружавший область, который прошел через удочку и человека".

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