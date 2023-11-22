Можно переночевать в танке: туристы могут пожить на бывшей военной базе Королевских ВВС

RAF Wainfleet пользуется большой популярностью и регулярно попадает в списки самых причудливых отелей Airbnbs. На территории гостиницы есть самолет, вертолет, танк и другие машины.

В Великобритании на бывшей военно базе Королевских ВВС на побережье Линкольншира расположены гостиницы Airbnbs, в которых можно переночевать в любом помещении — от диспетчерской вышки до вертолета, побывавшего в Афганистане. Об этом пишет Daily Express.

Военный центр RAF Wainfleet был выведен из эксплуатации в 2010 года, и участок был приобретен у Министерства обороны Уиллом Роутоном, местным фермером, которому принадлежала подъездная дорога.

На объекте работает команда из трех человек: Уильям Роутон (владелец), Джош Френч (переоборудование и техническое обслуживание) и Диана Фрайер (интерьеры, управление объектом и бронирование).

"Вертолет появился в 2018 году, а самолет — в 2019-м, мы купили их у компании в Саффолке, которая занимается поломкой летательных аппаратов. Вертолет Westland Lynx был в Афганистане и прикрывал с воздуха наземные войска, а самолет Jetstream проходил практику у инженеров-стажеров непосредственно перед покупкой. Он оказался очень популярным, что послужило поводом для переоборудования его в спальню", — рассказала Диана Фрайер.

Кроме них на территории гостиницы есть машина скорой помощи Unimog, танк Samaritan и пожарна машина Green Goddess.

Вертолет Westland Lynx был в Афганистане Фото: RAF Wainfleet

Переоборудование диспетчерской вышки заняло год, ее комната управления теперь является жилой зоной, а расположенные под ней кабинеты — спальнями. Бункеры базы также были переоборудованы в дома для отдыха.

"Переоборудование включало в себя много работ по демонтажу. Мы разбирали топливные баки, проводку и внутренние помещения, чтобы получить достаточно большое пространство, пригодное для жизни. Самое большое препятствие — сделать их водонепроницаемыми. Затем мы устанавливаем отопление, кровати, телевизоры и прочие элементы удобства", — объясняет Диана.

RAF Wainfleet пользуется большой популярностью Фото: RAF Wainfleet

RAF Wainfleet пользуется большой популярностью и регулярно попадает в списки самых причудливых отелей Airbnbs, которые можно посетить в Великобритании.

"Уже несколько лет башня работает на полную мощность без каких-либо дополнительных возможностей. Мы бронируем номера круглый год, и редко когда у вертолета бывают свободные выходные. Другие номера на озере пользуются популярностью, особенно летом, когда приятно находиться рядом с озером. У нас останавливаются самые разные люди, много семей. Детям нравятся автомобили. Кроме того, база находится на краю болота, поэтому к нам приезжают и любители наблюдать за птицами", — добавила Диана.

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