Упадет в море: невероятно красивый город скоро исчезнет с лица земли (фото)

Дома местных жителей быстро разрушаются из-за шквального ветра, оползней и сильных течений, которые приводят к эрозии.

Невероятно красивый французский городок Бонифачо, расположенный в южной части средиземноморского острова Корсика и славящийся своей средневековой цитаделью "Городом скал", скоро может исчезнуть с лица земли. Об этом сообщает издание Express.

30 домов местных жителей расположены у самого края обрыва. Они быстро разрушаются из-за шквального ветра, оползней и сильных течений, приводящих к эрозии.

В 2019 году местные власти даже объявили чрезвычайное положение. Чиновники были взволнованы, ведь часть средневековой крепости города разрушилась. Одна из основных причин — стремительное изменение климата, отмечается в экспертном отчете, опубликованном в 2018 году. Значительно ухудшают ситуацию экстремальные штормы и непрерывное повышение уровня моря.

По словам историков, Бонифачо было основано в девятом веке и считается уникальным для исследований юга.

Туристы могут добраться до городка с Сардинии (ориентировочно час плавания на пароме) или прилететь в аэропорт Фигари-Суд Корс.

К слову, муниципалитет расположен на расстоянии около 990 км к юго-востоку от Парижа, 70 км к юго-востоку от Аяччо. Население — 3244 человек (по состоянию на 2018 год).

Пейзажи городка Бонифачо Пейзажи городка Бонифачо

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Нью-Йорк неумолимо тонет. Ученые использовали спутниковые снимки, собранные за 5 лет, и обнаружили, что город ежегодно погружается под воду на 1-2 миллиметра. Исследователи считают, что на "тонущие города" влияет сразу несколько факторов: вес зданий и чрезмерное откачивание грунтовых вод.

Также мы показывали затерянный город в Атлантическом океане, который не похож ни на что другое на Земле. Эту местность ученые назвали гидротермальным полем "Затерянный город", где обитает очень много разнообразных живых существ.