1 на 50 миллионов: рыбак поймал редкого двухцветного омара-гермафродита (видео)

Мужчина поймал лобстера, который был ровно наполовину синим, а вторая половина животного была обычного цвета. Кроме того, он показал, что у ракообразного присутствуют как мужские, так и женские репродуктивные органы.

Джейкоб Ноулз из США поймал одного на 50 миллионов омара-гермафродита (одновременно и самец и самка) двухцветного окраса. Об этом рыбак, ловящий ракообразных в штате Мэн и имеющий 2,6 млн подписчиков в TikTok рассказал в своем новом ролике.

Мужчина показал это удивительное животное в видеоролике, который стал вирусным и был просмотрен более 6,3 млн раз.

Удача улыбнулась рыбаку Джейкобу Ноулзу, который специализируется на ловле омаров. Американец поймал лобстера, который был ровно наполовину синим. Вторая половина животного была обычного цвета. Кроме того, Ноулз показал, что у ракообразного присутствуют как мужские, так и женские репродуктивные органы. Согласно данным Университета штата Мэн, шанс выловить двуцветного омара составляет примерно один на 50 миллионов.

"Это самый крутой омар, которого я когда-либо видел. Он разделен 50 на 50 прямо по спине на синий и обычный, но если вы посмотрите под него, то он на самом деле наполовину самец, наполовину самка", — пояснил Ноулз, манипулируя водным животным, чтобы показать его двойные репродуктивные органы.

Ноулз обратился к своим зрителям с вопросом: стоит ли ему выпустить редкое животное или лучше оставить его у себя? Подписчики пришли к выводу, что следует временно оставить омара в неволе и посмотреть, сможет ли он отложить яйца.

Шанс выловить двуцветного омара составляет примерно один на 50 миллионов Фото: TikTok/@jacob__knowles

Рыбак провел конкурс на выбор имени для нового питомца. Люди решили назвать омара в честь певца Дэвида Боуи из-за его гетерохромии.

Позднее Ноулз продемонстрировал, что создал специальный просторный подводный вольер для омара Боуи. Рыбак также сообщил, что уже обратился к океанариумам и научным организациям, которые могли бы "усыновить" это уникальное существо.

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