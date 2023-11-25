Городские легенды: злобный дух красивой женщины терроризирует целое поселение

По неопределенной причине большая часть жителей покинули свои жилища около десяти лет назад. Согласно легендам, людей заставили уйти злые духи джиннов, среди которых была женщина.

В АОЭ в одном из почти заброшенных сел дух джинна. Городские легенды гласят, что злобная сущность Умм Аль Дувайс была женщиной со стройной фигурой, длинными черными волосами и изящными чертами лица. Об этом пишет Daily Star.

Древний "демонический" джинн имеет два облика — прекрасной девушки с темными волосами и пронзительными зелеными глазами и ужасного монстра с острыми как бритва зубами и когтями.

Злобная Умм Аль Дувайс, по слухам, терроризирует деревню, которая сейчас лежит практически в запустении. Население села Аль-Мадам в Объединенных Арабских Эмиратах составляет около 8650 человек, что очень много для почти заброшенного места. Однако пустыня "отвоевывает" у местных жителей территорию. Рядом с селом находится заброшенный город, в котором, по слухам, обитает злобный дух джинна.

Считается, что сначала она появляется как очень красивая женщина, чтобы привлечь мужчин. Но как только она соблазняла их, гипнотизируя своей внешностью и волшебным голосом, Умм Аль Дувайс превращается в страшную старуху, со взглядом от которого столбенеют. Обычно она съедает своих жертв.

Умм Аль Дувайс превращается в страшную старуху Фото: vocal.media

Издание отмечает, что одни называют ее ведьмой, другие — джинном, но в любом случае она убивает без предупреждения. Древняя история о ней гласит, что кучка торговцев увидела ее красивую версию, принесла ей цветы, и дальше начался ад.

"Торговцы с тревогой ждали, не зная, что будет дальше. Вдруг они услышали пронзительный крик, который эхом разнесся по пустыне. Они бросились в пещеру и увидели там Умм аль-Дувайс в ее истинном облике: гротескное существо с острыми зубами и когтями. Ведьма бросилась на них, и они отчаянно боролись за свою жизнь. Но в конце концов они оказались ей не по зубам. Когда солнце зашло за пустыню, слышно было только завывание ветра. Торговцы ушли, и Умм аль-Дувайс снова осталась одна в своей пещере в ожидании следующей жертвы", — говорится в легенде.

По другой версии, она могла одолеть любого мужчину, так как ее сила была нечеловеческой. Но у нее есть одно слабое место — специальный амулет.

В настоящее время Умм Аль Дувайс стала популярным туристическим мифом Фото: Instagram/farkhshatov

В другом рассказе описывается встреча злобного духа с человеком по имени Рашид.

"Мужчина пытался отбиться от нее, но ее сила была выше человеческой. Она одолевала его, и он чувствовал, как из него медленно уходят жизненные силы. Вдруг он вспомнил об амулете, который дала ему бабушка. Он достал его из-под рубашки и протянул перед Умм аль-Дувайс. Как только амулет попал в поле ее зрения, она в ужасе отпрянула. Дух издал леденящий кровь крик и растворился в воздухе. Рашид понял, что победил проклятую женщину-джинна и спас себя и жителей деревни от ее гнева", — гласит другая легенда.

Однако жители села Аль-Мадам думают, что победить ее не удалось, и, как говорят, после этого она тысячелетиями продолжала терроризировать их предков, а сейчас продолжает это делать с ними. В настоящее время Умм Аль Дувайс стала популярным туристическим мифом и люди со всего мира хотят попасть в поселении. Местные власти заявляют, что не собираются препятствовать посещению села, но и не планируют ничего делать.

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