Поехали по короткому пути: туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps (видео)

GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

В США группа туристов из Лос-Анджелеса, направлявшихся домой из Лас-Вегаса, застряла в пустыне после того, как навигационная система Google Maps направила их по бездорожью, чтобы избежать пробок, вызванных пыльной бурей. Об этом пишет New York Post.

Непростая поездка Шелби Ислер, ее брата и их близких началась после того, как GPS-навигатор посоветовал им поехать по короткому пути вместо шоссе Interstate 15, на котором были задержки из-за бури.

В итоге туристы застряли на грунтовой дороге, и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

"По иронии судьбы мы решили, что это более безопасный вариант, и там действительно было написано, что это будет на 50 минут быстрее. Мы впервые ехали в/из Вегаса, поэтому не знали, что на самом деле можно ехать только по I-15 туда и обратно", — написала Ислер в Instagram.

В видеоролике опубликованном в TikTok на этой неделе, показана колонна автомобилей посреди пустыни, причем асфальтированных участков нигде не было видно. Ролик стал вирусным и набрал более 1,5 млн просмотров. На фотографии навигатора видно, что они срезают путь по рельефной местности.

"Первый водитель, который свернул, сказал нам, что дорога размывается и мы должны свернуть, так как она никуда не ведет. Он был на огромном грузовике и просто ехал прямо через кусты и заросли, чтобы дать людям понять, что нужно поворачивать", — рассказала американка.

На фотографии навигатора видно, что туристы срезают путь по рельефной местности Фото: коллаж Фокус

Группа вызвала помощь, но Калифорнийский дорожный патруль не смог приехать, так как был занят ликвидацией последствий пыльной бури. Из-за непогоды властям пришлось перекрыть шоссе Interstate 15 в обе стороны на границе Калифорнии и Невады. В конце концов, Ислер и компания вызвали эвакуатор, который выручил их, хотя им пришлось оставить машину в Лас-Вегасе со значительными повреждениями.

"В будущем я буду придерживаться знакомых дорог и перепроверять их, если маршрут покажется сомнительным", — сказала она.

Компания Google подтвердила The Post, что проводит расследование.

"В непредсказуемых условиях мы работаем максимально оперативно, чтобы обновлять маршруты на основе информации от местных властей и внезапных изменений в характере движения. Мы расследуем проблему, возникшую в выходные, и можем подтвердить, что мы направляем водителей через шоссе Interstate 15, поскольку оно было вновь открыто", — сказал представитель Google.

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