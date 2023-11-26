Признак безвкусицы: дизайнер назвала место, где в доме нельзя ставить елку

Чтобы максимально использовать пространство дома, Эмили Симмонс предложила несколько хороших локаций.

Известный дизайнер и креативный директор компании Ruggable Эмили Симмонс из Нью-Йорка (США) призывает не ставить елку прямо напротив окна, как это традиционно делают семьи под влиянием моды из культовых рождественских фильмов. Кроме того, что это является красноречивым признаком безвкусицы, американка в комментарии для издания Daily Record назвала еще одну неочевидную причину для поиска альтернативной локации.

Эмили объясняет, что люди ставят елку в окне, потому что стремятся похвастаться своей новогодней красавицей, необычными игрушками и иллюминацией перед соседями и случайными прохожими. Однако, по мнению женщины, этого следует избегать.

"Конечно, живая елка требует много солнечного света, однако учтите, что его избыток может очень быстро высушить дерево. Кроме того, заблокировать доступ в помещение солнечных лучей. Это создаст темную, гнетущую и холодную атмосферу в вашей комнате, а это совсем не то, что вы хотите видеть на праздник", — говорит она.

Чтобы максимально использовать пространство дома в это Рождество, Эмили предложила несколько значительно лучших локаций, которые не закрывают так много дневного света.

"Поставьте елку сбоку от окна или ближе к окну, которое не выходит на юг. Дневной свет не будет ослеплять вашу елку, а наоборот выгодно подсветит блестящие игрушки. Это создаст сказочную атмосферу праздника в вашем доме!" — уверяет Эмили Симмонс.

Дизайнер советует ставить елку возле окна, а не напротив

Напомним, ранее Фокус писал, какие украшения нужно было повесить на елку, чтобы Новый год 2023 был удачным. Эксперты говорят, что черный водяной кролик любит цвета своего знака, а значит важно украсить новогоднее дерево в оттенках синего или черного цвета. Вместе с тем, нужно избегать игрушек с изображениями хищников, потому что это якобы может отвадить удачу.

Кроме того, ученые пытались выяснить, почему елки имеют форму пирамиды. Ученые уверяют, что этому есть очень логичное объяснение.