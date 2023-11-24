Не увидел билет: кондуктор выкинул из поезда 15-летнего мальчика по дороге в школу (фото)

Из-за проблем с интернетом в поезде подросток сказал, что не может сразу предъявить проездной. Проводник не стал ждать и просто вытолкал мальчика с вагона.

В Великобритании 15-летний Марли ехал в школу со своей сестрой-близнецом Милли, когда его выкинул из поезда кондуктор после того, как он якобы не смог предъявить билет из-за плохого соединения с Wi-Fi. Об этом пишет Daily Express.

Инцидент произошел, когда школьник садился на поезд в Уигане (Англия), когда к нему подошел сотрудник транспортной службы и попросил предъявить билет. Но из-за проблем с интернетом в поезде подросток сказал, что не может сразу предъявить проездной. Кондуктор не стал дожидаться билета и вышвырнул мальчика из поезда.

Кадры с места происшествия смогла запечатлеть сестра-близнец подростка Милли. На них видно, как проводник хватает Марли, когда тот пытается показать билет на своем телефоне. Слышно, как подросток говорит: "Не трогайте меня. Отстаньте от меня", когда его вытаскивают из кресла на платформу, порвав при этом рукав пальто.

40-летняя мама подростков Дженнифер Харрелл выразила свое потрясение по поводу случившегося.

"Это было абсолютно возмутительно. Просто грубая сила, даже не пытались его отвести. Вы можете видеть, как Марли пытается загрузить свой билет. Это хорошо видно. Он не злился. Но (проводник) просто подхватил его и вышвырнул из поезда. Они застряли на вокзале, и Милли позвонила мне, плача, и сказала, что, пожалуйста, приезжайте и заберите нас. Я не знаю, что теперь делать, потому что они ездят на поезде каждый день, но я не хочу, чтобы они попали к тому же кондуктору. Я обращалась в Северную службу, но сейчас ничего не делается, это процесс. Сейчас я волнуюсь, чтобы отпустить их на поезд", — рассказала она.

Проводник схватил мальчика, когда тот пытался показать билет на своем телефоне Фото: коллаж Фокус

По ее словам, ей посоветовали обратиться в Британскую транспортную полицию — специальную службу, контролирующую железнодорожную сеть, — и она прождала 45 минут в телефонном режиме, после чего отправила заявление через интернет. Она также сообщила о случившемся в компанию Northern.

"Я просто считаю, что должны быть последствия. Он не должен работать в таком месте, если он собирается так обращаться с несовершеннолетними. Даже если бы Марли не была ребенком, это все равно было бы плохо. Марли действительно потрясен. Обычно он уверенный в себе парень, но тут он был действительно потрясен. Он не ожидал этого ни на секунду", — добавила взволнованная мама.

Ранее Фокус сообщал, что в меню пассажиров бизнес-класса нашли "собачью еду". На самолетах одного из авиаперевозчиков часть меню оказалось предназначенным не совсем для людей. Подобный казус заставил многих пользователей в соцсетях начать шутить, поскольку курьезный снимок "завирусился".

Также стало известно, что семья не могла получить данные об угнанном авто с сыном внутри. Сотрудник компании Volkswagen отказывался помогать полиции вернуть 2-летнего мальчика, пока семья не оплатит счет в 150 долларов за приложение Car-Net.