Фанаты в ужасе: в небе за спиной звезды TikTok "заметили НЛО" (видео)

Пока Грейс Элеонор Килинг рассуждала о проблемах своей кошки, в небе позади нее появилась яркая вспышка, которая быстро двигалась, а затем снова исчезла.

Поклонники звезды социальных сетей GK Barry стали беспокоиться за ее безопасность после того, как "заметили НЛО" за ее спиной. Ролик, опубликованный в TikTok, быстро стал вирусным.

Позднее знаменитость из TikTok сказала, что ей было "страшно", когда она обратила свое внимание на необычное явление.

Грейс Элеонор Килинг, известная как GK Barry, разместила на своем аккаунте TikTok ролик, в котором она стоит на улице и рассказывает о том, что ее кошка чешется и царапается. Пока она рассуждала о том, что у ее питомца могут быть блохи, в небе позади нее появилась яркая вспышка, которая быстро двигалась, а затем снова исчезла.

В комментариях поклонники 24-летней девушки, похоже, не слишком беспокоились о проблемах кошки, фанатов больше волновало, что "НЛО уже в пути к их любимице". Ролик набрал более 1,7 млн просмотров, и тысячи комментаторов высказали свое мнение о том, чем, по их мнению, была эта необычная вспышка.

"В моих предсказаниях на 2023 год не было ни слова о том, что GK Barry может рассказать о существовании инопланетян", — написал один из пользователей.

Ролик набрал более 1,7 млн просмотров Фото: @gkbarry/tiktok

Другие считают, что, возможно, это была "подстава" для увеличения количества просмотров.

"У меня есть подозрения, так как она почти никогда не публикует посты вне дома, а тут, похоже, все идеально подстроено", — написал один из них.

Один из пользователей очень обеспокоился безопасностью GK и выложил ее ролик у себя на аккаунте. Он замедлил скорость, чтобы "космический корабль" был хорошо виден скептикам. Ролик был озаглавлен: "Кто-нибудь, защитите @Grace любой ценой", после чего последовал плачущий эмодзи.

Позже звезда сама сделала обращение, увидев все обеспокоенные комментарии.

"Мне страшно, я на взводе. Мне кажется, что я нуждаюсь в защите полиции. У меня нет времени на допросы, я не знаю, куда они его засовывают. И, честно говоря, я не хочу этого знать. Я думаю, что инопланетяне существуют… Я не в восторге от этого", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что спиритическая доска "приказала" мальчикам убить своего друга. Игра с доской Уиджи предполагает использование указки, которая скользит по доске для спиритических сеансов, состоящей из букв алфавита и цифр от 0 до 9, якобы для связи с духами умерших.

Также стало известно, что семья простилась с покойным отцом в ночном клубе. Ролик, снятый во время прощания с усопшим, стал вирусным в соцсетях по всему миру. Его семья решила, что его открытый гроб займет центральное место на танцплощадке.