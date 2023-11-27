10-летнюю ученицу шокировало "грубое" тестовое задание по математике (фото)

Девочка решила оставить задание без ответа и написала учительнице гневное сообщение на полях.

10-летнюю Ритм Пачеко в соцсетях похвалили за то, что она отказалась отвечать на "грубое" задание во время школьного теста по математике. Выполняя домашнюю работу, девочка наткнулась на задачу, в котором ее просили сравнить вес женщин и определить, насколько Изабель тяжелее Сью. Ученица решила оставить этот тест без ответа и написала учительнице гневное сообщение на полях, пишет издание Express.

"Это оскорбительно. Извините, я не буду решать эту грубость", — отметила взволнованная Пачеко.

Девочка беспокоилась, как отреагирует ее педагог, поэтому написала письмо, в котором объяснила, почему не решила задачу.

"Не хочу показаться грубиянкой, но я не думаю, что описание этой задачи является удачным, ведь оно касается веса людей. Оставила задание без ответа, потому что не считаю подобное уместным. С любовью, Ритм", — написала она.

Сообщается, что родители Ритм были переполнены гордости, что их смелая дочь стала на защиту молодых девушек, которые после подобных случаев чувствуют неуверенность в своем теле.

"Учительница Ритм была очень чуткой и с осторожностью справилась с этой проблемной ситуацией. Она сказала, что все понимает и вполне принимает ее позицию", — рассказывает Наоми, мать ученицы.

Пользователи Facebook похвалили ребенка за принципиальность.

"Какой же вы сильный человек в таком юном возрасте. Это вам пригодится в жизни", "Как человек, который вырос с лишним весом в 70-х, могу вам сказать, что травля за это была жесткой", "Спасибо, что не промолчали, как все остальные", — пишут люди в комментариях.

Ученица оставила гневную заметку для учительницы Фото: Facebook

Напомним, ранее ученые выяснили, что люди с ожирением в среднем возрасте умирали на 5 лет раньше. Такой вывод был сделан на основе наблюдений за 30 тыс. участниками эксперимента в течение 50 лет.

Другое научное открытие доказало, что сокращение потребления только одной аминокислоты приводит к эффективному снижению веса. В ходе исследования ученые отобрали две группы мышей в возрасте 6 месяцев (соответствует 30-летнему человеку). Одна группа придерживалась сбалансированной диеты, вторая — диеты с пониженным содержанием изолейцина.