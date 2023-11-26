Гарантированный успех. Ученые рассказали, от чего стоит отказаться, чтобы точно похудеть

Новое исследование показало, что сокращение потребления всего одной аминокислоты приводит к эффективному снижению веса и уменьшению хрупкости тела.

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Многие люди думают, что "калории — есть калории", однако новое исследование ученых предполагает, что это не совсем так. На самом деле, как предполагают ученые, возможно похудеть даже потребляя больше калорий, при этом улучшая свое здоровье — потребуется лишь сократить потребление одной аминокислоты, пишет Nottingham Post.

В новом исследовании, проведенном командой из Школы медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина, ученые обнаружили, что сокращение потребления всего одной аминокислоты в рационе мышей приводит к потере веса, при этом их тела становятся менее хрупкими. В то же время ученые уверяют, что мыши в действительности потребляли гораздо больше калорий, чем контрольная группа, где в рационе не сокращали потребление аминокислоты.

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По словам ведущего автора исследования, исследователя метаболизма, профессора Дадли Ламминга, они с коллегами пришли к выводу, что "калория — это не просто калория". Простыми словами, различные компоненты нашего рациона имеют ценность и влияние, выходящее за рамки их функций в качестве калорий.

Ученые провели эксперимент на мышах, и обнаружили, что сокращение количества аминокислоты, называемой изолейцином, способно привести не только к снижению веса, но также продлевает жизнь и делает тела менее хрупкими. Кроме того, по мере старения у мышей также снижались риски возникновения рака и проблем с простатой. При этом грызуны в исследовании потребляли больше калорий, чем контрольная группа.

Отметим, что аминокислоты — молекулярные строительные белки. Профессор Ламминг с командой давно интересуются их связью со старением и здоровьем: в более раннем исследовании они уже обнаружили связь более высоких показателей индекса массы тела и потребления большего количества изолейцина.

По словам ученых, изолейцин содержится в таких продуктах как:

яйца;

молочные продукты;

соевый белок;

красное мясо;

нежирная курица.

В ходе исследования ученые отобрали две группы мышей в возрасте 6 месяцев (соответствует 30-летнему человеку). Одна группа придерживалась сбалансированной диеты, вторая — диеты с пониженным содержанием изолейцина. По словам Ламминга, очень быстро ученые заметили, что мыши на диете, сокращающей потребление аминокислоты на две трети, избавились от ожирения — их тела стали стройнее и потеряли лишний жир.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что мыши на диете с пониженным содержанием изолейцина жили дольше — самцы в среднем на 33%, а самки на 7% дольше. Далее ученые также провели оценку здоровья грызунов, используя мышечную силу, выносливость, использование хвоста и выпадение волос — оказалось, что диета с пониженным содержанием изолейцина улучшала состояние здоровья.

Ученые также заметили, что мыши на диете с низким содержанием изолейцина потребляли гораздо больше калорий, однако они также теряли значительно больше калорий, теряя, а затем поддерживая стройную массу тела за счет корректировки метаболизма.

Авторы исследования отмечают, что результаты выглядят весьма многообещающе, однако теперь перед учеными стоит непростая задача: изолейцин жизненно необходим людям, а потому исключить из рациона его значительное количество станет настоящим вызовом для науки. И все же профессор Ламминг считает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, возможно ли это.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ запустить внутри нас уникальный процесс: он согреет и поможет похудеть.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.