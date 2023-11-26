Гарантований успіх. Учені розповіли, від чого варто відмовитися, щоб точно схуднути
Нове дослідження засвідчило, що скорочення споживання лише однієї амінокислоти призводить до ефективного зниження ваги та зменшення крихкості тіла.
Багато людей думають, що "калорії — є калорії", проте нове дослідження вчених припускає, що це не зовсім так. Насправді як припускають вчені, можливо схуднути навіть споживаючи більше калорій, при цьому покращуючи своє здоров'я — потрібно лише скоротити споживання однієї амінокислоти, пише Nottingham Post.
У новому дослідженні, проведеному командою зі Школи медицини та громадської охорони здоров'я Університету Вісконсину, вчені виявили, що скорочення споживання лише однієї амінокислоти в раціоні мишей призводить до втрати ваги, при цьому їхні тіла стають менш крихкими. Водночас учені запевняють, що миші насправді споживали набагато більше калорій, ніж контрольна група, де в раціоні не скорочували споживання амінокислоти.
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За словами провідного автора дослідження, дослідника метаболізму, професора Дадлі Ламмінга, вони з колегами дійшли висновку, що "калорія — це не просто калорія". Простими словами, різні компоненти нашого раціону мають цінність і вплив, що виходить за рамки їхніх функцій як калорій.
Вчені провели експеримент на мишах, і виявили, що скорочення кількості амінокислоти, яка називається ізолейцином, здатне призвести не тільки до зниження ваги, а й подовжує життя і робить тіла менш крихкими. Крім того, у міру старіння у мишей також знижувалися ризики виникнення раку і проблем із простатою. При цьому гризуни в дослідженні споживали більше калорій, ніж контрольна група.
Зазначимо, що амінокислоти — молекулярні будівельні білки. Професор Ламмінг із командою давно цікавляться їхнім зв'язком зі старінням і здоров'ям: у більш ранньому дослідженні вони вже виявили зв'язок вищих показників індексу маси тіла та споживання більшої кількості ізолейцину.
За словами вчених, ізолейцин міститься в таких продуктах як:
- яйця;
- молочні продукти;
- соєвий білок;
- червоне м'ясо;
- нежирна курка.
Під час дослідження вчені відібрали дві групи мишей віком 6 місяців (відповідає 30-річній людині). Одна група дотримувалася збалансованої дієти, друга — дієти зі зниженим вмістом ізолейцину. За словами Ламмінга, дуже швидко вчені помітили, що миші на дієті, що скорочує споживання амінокислоти на дві третини, позбулися ожиріння — їхні тіла стали стрункішими й втратили зайвий жир.
Результати дослідження свідчать про те, що миші на дієті зі зниженим вмістом ізолейцину жили довше — самці в середньому на 33%, а самки на 7% довше. Далі вчені також провели оцінку здоров'я гризунів, використовуючи м'язову силу, витривалість, використання хвоста і випадання волосся — виявилося, що дієта зі зниженим вмістом ізолейцину покращувала стан здоров'я.
Вчені також помітили, що миші на дієті з низьким вмістом ізолейцину споживали набагато більше калорій, проте вони також втрачали значно більше калорій, втрачаючи, а потім підтримуючи струнку масу тіла шляхом коригування метаболізму.
Автори дослідження зазначають, що результати виглядають вельми перспективними, проте тепер перед вченими стоїть непросте завдання: ізолейцин життєво необхідний людям, а тому виключити з раціону його значну кількість стане справжнім викликом для науки. І все ж професор Ламмінг вважає, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи можливо це.
Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб запустити всередині нас унікальний процес: він зігріє і допоможе схуднути.
Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.