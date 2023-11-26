Гарантований успіх. Учені розповіли, від чого варто відмовитися, щоб точно схуднути

Нове дослідження засвідчило, що скорочення споживання лише однієї амінокислоти призводить до ефективного зниження ваги та зменшення крихкості тіла.

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Багато людей думають, що "калорії — є калорії", проте нове дослідження вчених припускає, що це не зовсім так. Насправді як припускають вчені, можливо схуднути навіть споживаючи більше калорій, при цьому покращуючи своє здоров'я — потрібно лише скоротити споживання однієї амінокислоти, пише Nottingham Post.

У новому дослідженні, проведеному командою зі Школи медицини та громадської охорони здоров'я Університету Вісконсину, вчені виявили, що скорочення споживання лише однієї амінокислоти в раціоні мишей призводить до втрати ваги, при цьому їхні тіла стають менш крихкими. Водночас учені запевняють, що миші насправді споживали набагато більше калорій, ніж контрольна група, де в раціоні не скорочували споживання амінокислоти.

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За словами провідного автора дослідження, дослідника метаболізму, професора Дадлі Ламмінга, вони з колегами дійшли висновку, що "калорія — це не просто калорія". Простими словами, різні компоненти нашого раціону мають цінність і вплив, що виходить за рамки їхніх функцій як калорій.

Вчені провели експеримент на мишах, і виявили, що скорочення кількості амінокислоти, яка називається ізолейцином, здатне призвести не тільки до зниження ваги, а й подовжує життя і робить тіла менш крихкими. Крім того, у міру старіння у мишей також знижувалися ризики виникнення раку і проблем із простатою. При цьому гризуни в дослідженні споживали більше калорій, ніж контрольна група.

Зазначимо, що амінокислоти — молекулярні будівельні білки. Професор Ламмінг із командою давно цікавляться їхнім зв'язком зі старінням і здоров'ям: у більш ранньому дослідженні вони вже виявили зв'язок вищих показників індексу маси тіла та споживання більшої кількості ізолейцину.

За словами вчених, ізолейцин міститься в таких продуктах як:

яйця;

молочні продукти;

соєвий білок;

червоне м'ясо;

нежирна курка.

Під час дослідження вчені відібрали дві групи мишей віком 6 місяців (відповідає 30-річній людині). Одна група дотримувалася збалансованої дієти, друга — дієти зі зниженим вмістом ізолейцину. За словами Ламмінга, дуже швидко вчені помітили, що миші на дієті, що скорочує споживання амінокислоти на дві третини, позбулися ожиріння — їхні тіла стали стрункішими й втратили зайвий жир.

Результати дослідження свідчать про те, що миші на дієті зі зниженим вмістом ізолейцину жили довше — самці в середньому на 33%, а самки на 7% довше. Далі вчені також провели оцінку здоров'я гризунів, використовуючи м'язову силу, витривалість, використання хвоста і випадання волосся — виявилося, що дієта зі зниженим вмістом ізолейцину покращувала стан здоров'я.

Вчені також помітили, що миші на дієті з низьким вмістом ізолейцину споживали набагато більше калорій, проте вони також втрачали значно більше калорій, втрачаючи, а потім підтримуючи струнку масу тіла шляхом коригування метаболізму.

Автори дослідження зазначають, що результати виглядають вельми перспективними, проте тепер перед вченими стоїть непросте завдання: ізолейцин життєво необхідний людям, а тому виключити з раціону його значну кількість стане справжнім викликом для науки. І все ж професор Ламмінг вважає, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи можливо це.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб запустити всередині нас унікальний процес: він зігріє і допоможе схуднути.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.