Лежал в мусорном баке: кто-то выбросил ценный чемодан, которому примерно 80 лет (фото)

Внутри нашли письма, написанные во времена Второй мировой войны. Теперь чемодан принадлежит музею.

В Польше на свалке случайно нашли исторический чемодан. Деталями поделилась пресс-служба Музея Варшавского восстания.

По мнению экспертов, чемодан принадлежал Катажине Боярской, до брака — Петрусиньской. Женщина переносила свои вещи в нем 5 августа 1944 года, во время Варшавского восстания — военной операции в период Второй мировой войны с целью освобождения Варшавы от Третьего Рейха.

Письмо, найденное в чемодане Фото: Михал Зайончковский / Музей Варшавского восстания

В музее рассказали, что вместе с чемоданом получили четыре письма, датированные 1943-1944 годами. Историческая находка лежала в мусорном баке на одной из варшавских улиц.

"Спасибо за бдительность тем, кто нашел ценный сувенир и сообщил о находке, и одновременно просим: открывайте глаза!", — написала пресс-служба.

Письма, найденные в чемодане Фото: Михал Зайончковский / Музей Варшавского восстания

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