"Все не так, как кажется": невеста раскрыла правду об "идеальных" свадебных снимках (фото)

Звезда соцсетей разместила свои фото без макияжа, а также снимки, на которых она запечатлена в свадебном платье, чтобы показать, как она преобразилась. Такая искренность понравилась ее поклонникам.

Инфлюенсер Бри Ленехан из Австралии известна своими честными и снимками без фильтра, и она захотела показать свои "настоящие" фотографии со дня свадьбы, сравнив их с "идеальными". Об этом пишет Daily Star.

На этой неделе звезда социальных сетей рассказала своим поклонникам в Instagram (почти 900 тысяч человек), что на невест оказывается огромное давление, чтобы они выглядели потрясающе на своих свадебных фотографиях — с белыми зубами, чистой кожей, идеальными бровями и без морщин. Однако она заявила, что хочет показать, как она выглядит на самом деле, без профессиональной прически и макияжа.

Бри разместила свои фотографии без макияжа, а также снимки, на которых она запечатлена в свадебном платье, чтобы показать, как она преобразилась.

"Невеста, которую вы видели и невеста, которую вы не видели", — подписала она фото.

Девушка показала как она выглядит без профессиональной прически и макияжа Фото: Instagram/breeelenehan

На одном из снимков она показала маску для лица, на другом — увеличила изображение некоторых пятен. Еще одна фотография также привлекает внимание к ее морщинам, темным мешкам под глазами и порам.

"Все не так, как кажется. Давление, связанное с необходимостью сбросить вес для размера платья, иметь чистую кожу, отсутствие морщин, белые зубы, идеальные брови, ресницы, ногти, загар и губы, реально в любой день, но особенно в преддверии дня свадьбы. И хотя на фотографиях, которые вы видите в день свадьбы, обычно изображены люди с профессиональной прической, макияжем, загаром и всем остальным (что у меня и было), я хотела оставить здесь несколько реальных снимков, чтобы напомнить вам, что у каждого есть своя версия, которую вы не всегда видите в интернете", — написала австралийская красотка.

Маска для лица Фото: Instagram/breeelenehan

Поклонникам понравился этот смелый пост.

"Вы так вдохновляете меня. Вчера у меня была помолвка, и я уже сказала, что ничего этого делать не буду! Он сделал мне предложение. 18-й размер, мешки под глазами, растяжки, надоедливые волосы на подбородке, живот, который "при виде еды" выглядит на полгода беременным — это я. Почему же женщина, стоящая в конце прохода в этот день, должна быть другой?" — написала одна девушка.

Поклонникам понравился смелый пост девушки Фото: Instagram/breeelenehan

Несмотря на то, что Бри известна своими бодипозитивными постами, в июле она призналась, что не всегда была так уверена в своей внешности и даже редактировала каждую свою фотографию, прежде чем поделиться ею.

"Это тело постоянно меняется. Я не собираюсь всю жизнь ненавидеть себя и скрывать… Я каждый день учусь принимать себя, любую свою будущую версию", — добавила она.

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