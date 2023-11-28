Терял зрение: мужчина не знал, что в его черепе в течение 5 месяцев были палочки для еды

Мужчина жаловался на постоянные головные боли и жидкие выделения из носа. До компьютерной томографии он даже не подозревал, что в его черепе находятся посторонние предметы.

35-летний житель Вьетнама, который в течение последних пяти месяцев страдал от сильных головных болей и даже потери зрения, узнал, что в его черепе застряла пара палочек для еды. Об этом пишет Vietnam.vn.

Он был недавно госпитализирован в Кубинскую больницу дружбы в городе Донг Хой вьетнамской провинции Куанг Бинь после того, как пожаловался на постоянные головные боли и жидкие выделения из носа. При расспросах мужчина не назвал возможных причин этих симптомов, но компьютерная томография показала напряженную пневмоцефалию, а также два инородных предмета, торчащих из носа в мозг. При тщательном обследовании эти предметы были идентифицированы как сломанные палочки для еды.

В течение 5 месяцев мужчина страдал от сильных головных болей и не мог понять что с ним не так. Врачи спросили его, есть ли у него какие-либо предположения о том, что может быть причиной его симптомов, но он был в растерянности.

После компьютерной томографии медики обнаружили у вьетнамца не только напряженную пневмоцефалию, но и сломанные палочки для еды, которые "вонзились" в его череп со стороны носа.

Его семья считает, что инородный предмет попал в организм мужчины, когда он участвовал в драке около пяти месяцев назад. Пациент был обескуражен, когда врачи обнаружили их, и сказал, что не помнит, что именно произошло во время драки, хотя ему показалось, что в его лицо что-то вонзили. Теперь он считает, что другой мужчина, должно быть, воткнул палочки ему в нос.

В течение 5 месяцев мужчина страдал от сильных головных болей и не мог понять что с ним не так Фото: BVCC

После консультации врачи провели эндоскопическую операцию по их удалению. Он остается в больнице в стабильном состоянии и проходит восстановительное лечение. Доктор Нгуен Ван Ман, заведующий отделением нейрохирургии, сказал, что это "очень редкий" случай.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина теряет память каждые 30 секунд из-за редкого вируса. Клайв Уоринг живет без воспоминаний уже четыре десятилетия, что считается самым тяжелым случаем амнезии в истории медицины. Мужчина не помнит прошлого и "застрял" в настоящем.

Также стало известно, что мать вживила дочери микрочип, о котором она не знала долгое время. Девочка, которая решила не называть своего имени, утверждает, что ее дядя-ветеринар, ввел ей под кожу чип между лопатками, когда она была еще ребенком.