Курица удивила фермера яйцами очень необычной формы (фото)
Пользователи соцсетей сначала не могли поверить, что это не обман, но ветеринар попытался все объяснить.
Бразильский фермер Хулио Сесар Карвальо похвастался, что его курица неожиданно снесла яйцо в форме "печенья с предсказаниями". Это произошло два месяца назад, но соответствующие фотографии были опубликованы только сейчас. Снимки разместил в сети его друг, эколог Ильдеано Силва, и тем самым произвел настоящий фурор, пишет Daily Express.
"Я был очень удивлен, потому что подобное на моей памяти произошло впервые. В тот день необычное яйцо было одно, но потом курица начала нести новые — округлые и с "кончиком" на вершине", — вспоминает Хулио.
Мужчина уверяет, что в яйцах нетипичной формы есть только белок, а желтка — нет. Однако, по его твердому убеждению, это никоим образом не влияет на вкус.
Эколог Ильдеано Силва вспоминает, что уникальные яйца вызвали немалый резонанс в их городке — Морро-ду-Ферро.
"В соцсетях люди не верили. Подозревали, что Хулио надул воздушные шарики и положил их между настоящими яйцами", — рассказывает шокированный бразилец.
Свет на эту историю пролил ветеринар и знаток птиц Денио Гарсиа. Мужчина говорит, что яйца подобной формы на самом деле считается редкостью. Он выдвинул гипотезу, что это происходит из-за патологии у курицы: под влиянием стресса или пищевых расстройств. Что касается отсутствия желтка, то эксперт объясняет это перебоями с овуляцией. Впрочем, мужчина говорит, что ему крайне необходимо провести "более глубокий анализ", прежде чем делать выводы.
Сам Хулио Сесар счастлив из-за того, что у него есть такая особенная курица. Теперь он каждый раз заходит в курятник с надеждой найти больше необычных яиц.
Напомним, ранее Фокус дал ответ, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами. Вопрос "какие яйца лучше и полезнее — белые или коричневые" не менее вечный, чем дилемма, что появилось раньше — курица или яйцо.