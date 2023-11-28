Будильник в 9:25 утра: девушка обнаружила таинственный сбой в iPhone (фото, видео)

Анжел София рассказала, что проблему со смартфоном не может решить ни один работник Apple.

Блогер Анжел София из Великобритании пожаловалась на таинственный сбой в своем iPhone. Девушку на протяжении пяти лет "мучает" будильник, который включается ежедневно ровно в 9:25 утра, хотя она его никогда не ставила на это время и понятия не имеет, как выключить. Подробнее об этой технологической проблеме британка рассказала в ряде TikTok-видео. Суммарно они собрали более миллиона просмотров и заинтересовали даже сотрудников компании Apple.

"Будильник на моем телефоне срабатывает без сбоев каждое утро в 9:25. Проблема в том, что я никогда не ставила будильник на это время", — объясняет девушка в ролике.

По ее словам, звуковой сигнал раздается только один раз, а не повторяется, как обычно, пока пользователь не нажмет кнопку "стоп" или отложения.

Интересно, что эту проблему не может решить ни один работник Apple. Анжел перепробовала все возможные варианты и рекомендации, включая удаление часов, календаря, всех напоминаний и сопроводительных программ, с которыми мог синхронизироваться будильник. Однако это не сработало.

"По состоянию на сейчас я ничего не могу сделать", — вздыхает девушка на камеру.

София показывает настройки своего будильника Фото: tiktok.com/@angelegsofia

Несмотря на то, британка категорически отказывается применять опции сброса телефона к заводским настройкам.

"Во-первых, будильник в 9:25 не настолько плох, чтобы потерять все, что у меня есть. Во-вторых, если я сброшу его к заводским настройкам, то он выиграет", — резюмирует она.

Напомним, ранее Фокус писал о парне, который нашел на своем телефоне снимок с незнакомцами, датированный 2008 годом, хотя первый свой iPhone он купил спустя годы. На снимке изображены женщины, занимающиеся рукоделием, которых он никогда не видел.

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