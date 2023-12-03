"Чтобы защитить детей": 30-летняя женщина выдала себя за 13-летнюю дочь в школе (видео)

Молодую мать признали виновной в преступном вторжении на территорию школы после того, как она опубликовала видео, где выдает себя за свою дочь и посещает уроки.

15 ноября присяжные приговорили Кейси Гарсию к шести месяцам условно и обязали ее заплатить штраф в размере 700 долларов в связи с инцидентом, произошедшим в 2021 году, когда она посещала занятия в средней школе Сан-Элизарио (Техас, США) под видом своей дочери-подростка, сообщает Odditycentral.

Кейси Гарсиа, которой на тот момент было 30 лет, покрасила волосы, нанесла на кожу крем с эффектом автозагара, надела толстовку и маску, чтобы быть похожей на свою 13-летнюю дочь и пройти в школу на уроки.

Она записала скандальный эксперимент и разместила видео в социальных сетях, где оно привлекло много внимания, но в конечном итоге привело к ее аресту.

В вирусном видео под названием "Почему я выдавала себя за свою 13-летнюю дочь. Грубый, но реальный ответ" Гарсия рассказала, что при помощи "элементарной маскировки", она пошла в школу, где просто проверили ее удостоверение личности и спросили, вошла ли она уже в систему, прежде чем впустить ее внутрь. Женщина утверждает, что охрану больше беспокоило отсутствие ее смартфона, чем проверка ее настоящей личности. Она могла посещать занятия как обычный подросток.

"Держу пари, что это сможет сделать кто-то другой. Вот почему я это сделала — согласны вы со мной или нет", — говорит Гарсия в видео.

Утверждается, что Гарсия могла посещать все занятия и никто не задавал ей никаких вопросов. Однако на последнем уроке учительница попросила ее остаться.

"Я имею в виду, что я не цыпленок, но это было несложно. Я прошла все семь уроков, пока последняя учительница, она была женщиной, не сказала: "Джули, ты можешь остаться после уроков?", — рассказала Кейси. Гарсия утвердительно ответила "да". Но преподаватель заметила подмену. "Она посмотрела на меня и сказала: ты не Джули", — добавила мать.

Зачем она это сделала

Кейси Гарсиа объясняет, что она выдавала себя за свою дочь только для того, чтобы разоблачить "опасность наших школ" и "защитить своих и других детей", добавив: "Если вы хотите преследовать меня ради этого, мне больше нечего сказать".

Разместив видео в социальной сети, она хотела показать, насколько легко в школу может войти взрослый.

Чем все закончилось

Об инциденте сообщили в офис шерифа округа Эль-Пасо представители Независимого школьного округа Сан-Элизарио, а Кейси Гарсия была арестована 4 июня 2021 года. Момент, когда шерифы пришли к ней домой, чтобы арестовать, она также записала и также разместила видео на YouTube.

В ноябре 2023 года Гарсиа была приговорена к шести месяцам заключения условно, 100 часам общественных работ и штрафу в 700 долларов.

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