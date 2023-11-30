Пастор совершил ошибку, разрешив певица снять откровенный клип в церкви (видео)

Бывшая звезда Диснея демонстрировала свое нижнее белье, расхаживая вокруг церковного алтаря, становясь перед ним на колени, а затем танцевала вокруг нескольких гробов пастельных тонов.

В США монсеньор Джейми Дж. Джигантиелло был отстранен от административных обязанностей и роли викария по развитию за то, что позволил певице Сабрине Карпентер снять откровенный клип в своей церкви. Об этом пишет Daily Star.

Католический священник был подвергнут дисциплинарному взысканию после того, как разрешил поп-звезде снять эротический клип в 160-летней церкви в Нью-Йорке.

Монсеньор Джейми Дж. Джигантиелло был священником почти три десятилетия, но в этом месяце его отстранили от административных обязанностей и роли викария по развитию. Это произошло после того, как бывшая звезда Диснея выпустила клип на свой новый сингл Feather, который был снят в церкви Пресвятой Девы Марии в Бруклине.

В клипе, премьера которого состоялась на Хэллоуин, Сабрина убивает своих бывших, а затем подъезжает к церкви на розовом катафалке для их "похорон". Затем она демонстрирует стройные ноги в пышном черном мини-платье, черных туфлях на шпильках и черной вуали.

24-летняя девушка демонстрировала свое нижнее белье, расхаживая вокруг церковного алтаря, становясь перед ним на колени, а затем танцевала вокруг нескольких гробов пастельных тонов, в том числе одного с надписью "RIP B***h". Бруклинский епископ Роберт Бреннан пришел в ярость от провокационного видео, которое посмотрели более 12 миллионов раз. Он заявил, что потрясен и утверждает, что приход не следовал епархиальным правилам.

Бывшая звезда Диснея выпустила клип на свой новый сингл Feather Фото: Sabrina Carpenter

Преподобный Джигантиелло, который является пастором церкви уже 7 лет, попросил прощения и принес извинения своим прихожанам.

"Я приношу свои искренние извинения епископу, епархии, моим верным прихожанам и всем вам за это позорное представление, от которого я всем сердцем отказываюсь. Я прошу, чтобы, следуя примеру прощения Христа, вы сочли возможным простить мою оплошность в этом прискорбном деле", — написал он в заявлении, опубликованном в Facebook.

Пастор рассказал, что в сентябре в приход обратилась местная съемочная группа, искавшая, как ему сказали, место для постановки с участием Сабрины Карпентер. Преподобный Джигантиелло рассказал, что согласился на съемки, чтобы укрепить связи между молодыми творческими людьми, составляющими большую часть общины, и приходом, и сообщил, что команда певицы заплатила 5 000 долларов за использование святого места.

Преподобный Джигантиелло, который является пастором церкви уже 7 лет, попросил прощения Фото: msgrjamie.gigantiello/Facebook

Священник сказал, что не нашел ничего "сомнительного", и заявил, что он и сотрудники прихода не знали, что в церкви происходит что-то провокационное. По его словам, они также не знали, что в церкви будут размещены поддельные гробы и другие похоронные принадлежности, и что большая часть видео должна была сниматься на улице.

Преподобный Джигантиелло заверил свою паству, что оплошность в его суждениях больше не повторится, и заявил, что в тот день из церкви было вынесено Пресвятое Таинство. Но епископ Бреннан объявил, что церковь была вновь освящена во время Мессы репатриации, во время которой на алтарь пролилась святая вода, чтобы сделать его снова святым.

Хотя преподобный Джигантиелло останется пастором церкви, в своем извинении он подтвердил, что его заменили на посту администратора и освободили от должности викария по развитию епархии, которую он занимал последние 15 лет.

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