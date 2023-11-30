Менее чем за 1 доллар. В селе продают дом с прекрасным видом на долину (фото)

На земельном участке вокруг бунгало есть возможность достройки. В будущем помещение можно сдавать в аренду на Airbnb.

В шахтерском поселке Крамлин, что в британском графстве Уэльс, старые домики со всем имуществом продаются всего по 50 пенсов (меньше одного доллара). Об этом сообщает местное издание Wales Online.

Бунгало построены из гофрированных листов. К сожалению, риелторы не показали, как помещения выглядят изнутри, но уже сейчас можно увидеть, что с их террас открывается прекрасный вид на соседнюю долину.

Кроме того, на участке можно что-то достроить в будущем. Для этого сначала нужно купить землю на аукционе и получить все необходимые согласования и документы для перепланировки.

"Два жестяных бунгало сейчас в плохом состоянии, поэтому нуждаются в капитальной реконструкции. Однако они ценятся из-за хорошего вида и возможности достройки. Как вариант, их без проблем можно сдавать в аренду на Airbnb", — говорит Шон Ропер, представитель аукциона Paul Fosh Auctions.

Бунгало в поселке Крамлин, Великобритания Фото: Paul Fosh Auctions

Сообщается, что в селе Крамлин есть все коммуникации, а ближайшие торговые центры расположены к югу от шоссе A4042, в соседних городах — Ньюбридж и Кумбран.

В одном из бунгало есть гостиная, две спальни, кухня и туалет, а в другом — гостиная, спальня и кухня. Что касается земельного участка, то там вполне хватает свободной территории со всех сторон, а также есть место для парковки автомобиля.

Онлайн-аукцион Paul Fosh Auctions начнется 12 декабря и завершится 14 декабря в 17:00.

Бунгало в поселке Крамлин, Великобритания Фото: Paul Fosh Auctions Бунгало в поселке Крамлин, Великобритания Фото: Paul Fosh Auctions

Напомним, ранее Фокус писал о доме с двумя спальнями в штате Мичиган (США), получившем широкую известность после того, как его выставили на продажу всего за 1 доллар. В последние годы дом пустовал и за это время здание изрядно обветшало. Сейчас в нем практически ничего нет, кроме нескольких шкафов и старой сантехники.

Также мы рассказывали историю женщины, которая переехала в дом на краю скалы. Перед получением ключей Энджи Уилсон была предупреждена о надвигающейся угрозе. Однако женщина просто влюбилась в великолепный вид на море. Она заявила, что решила рискнуть, поскольку "не может жить вечно".