Недруг в квартире сверху: мужчина показал фото входной двери, которое озадачило людей

На снимке крупным планом показан дверной замок с испорченной замочной скважиной. Люди в соцсетях пытались разобраться, что послужило причиной подобному акту вандализма.

Один мужчина опубликовал фотографию замка на входной двери. То, что люди увидели на снимке, озадачило их. Пользователь под ником MrRabinowitz показал фото на популярном форуме Reddit.

На снимке крупным планом показан дверной замок с испорченой замочной скважиной.

"Проснулся и обнаружил, что кто-то залил суперклеем единственную замочную скважину", — подписал он публикацию.

В комментариях встревоженные пользователи выяснили у парня, не сталкивался ли он с неудобствами со стороны соседей. Он подтвердил догадку и рассказал о конфликте с жильцами сверху, которые высыпали собачий лоток ему на его балкон. Читатели предположили, что они могли заклеить и замочную скважину разжигая дальше конфликт.

Замочную скважину залили суперклеем Фото: Reddit

Другие пользователи форума считают, что это может быть попытка ограбления. Они объяснили, что клей в замочной скважине мешает владельцу квартиры нормально запереть ее ключом, облегчая взлом замка.

"Используйте ацетон для удаления суперклея. И свяжитесь с владельцем вашей квартиры", — посоветовал пользователь с никнеймом UVLightOnTheInside.

Ранее Фокус сообщал, что семья потратила $600 тысяч на ремонт дома, который больше им не принадлежит. Лорна и ее муж Иан Теннисвуд решили купить дом за 50 тысяч долларов в 2021 году после того, как суд по мелким искам постановил, что здание будет продано с аукциона для урегулирования платежного спора.

Также стало известно, что квартира женщины оказалась заражена опасной черной плесенью. Она рассказала о том, как в ее жилье появилась гниль из-за "простой ошибки". Девушка также поведала, как ее убрать и избежать ее появления.