Мужчину задержали в аэропорту из-за таинственного подарка от бабушки (видео)

Бретт Геффни говорит, что родственница очень просила не открывать презент, пока он не доберется домой.

Бретт Геффни из США рассказал о том, как его задержали в аэропорту из-за таинственного рождественского подарка от бабушки. Женщина просила своего внука не открывать презент, упакованный в большой коричневый портфель, пока он не прилетит домой, в Калифорнию. Геффни рассказал все детали этой истории на своей странице в TikTok.

По словам американца, портфель неожиданно "запищал" на одном из сканеров в аэропорту, когда он направлялся в Голден-Стейт на День благодарения. Мужчина вспоминает, что уговаривал бабушку рассказать, что внутри, ведь знал, что во время перелета на контроле его могут спросить. Но бабушка была непреклонной.

"Охранники спросили, что я везу. Пришлось рассказать странную историю о таинственном подарке и бабушке. Однако их это еще больше насторожило. Когда я дрожащими руками открыл две позолоченные застежки, то увидел внутри винтажную печатную машинку. После этого меня отпустили", — вспоминает американец.

В новых видео в соцсетях Геффни показывает своим подписчикам, как именно использует этот необычный подарок. Мужчина вытер машинку от пыли и приобрел специальную бумагу.

Пользователи сети хвалят мужчину, что несмотря на все риски, он сдержал слово.

"Это так мило, что ты послушал и не открыл портфель", — написал один из комментаторов, собрав большое количество одобрительных реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, как бабушка из американского штата Теннесси раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тыс. грн).

Кроме того, мы рассказывали о матери пятерых детей, которую ошеломил реальный список желаний на Рождество от дочери-подростка. Женщина сняла ролик, который стал вирусным, набрав более 30 миллионов просмотров в TikTok. Пользователи сети активно обсуждают его в комментариях.